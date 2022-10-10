藝人KID（林柏昇）經營的「野人火鍋」火鍋店，9月底在新竹開設分店正式營運，豈料，有男子日前前往用餐點了店內最高等級的「A5日本和牛背脊肉」，店員一開始將肉盤送上來時，竟是只有油脂的邊角料頻頻出包，雖然，店員最後有道歉「上錯了」，並且送上油脂分布均勻的肉盤，但是也讓男子已無心在店內用餐；對此，KID（林柏昇）也表示該分店退回試營運。

一名男子在臉書社團「新竹爆料公社」發文，他表示日前前往野人火鍋新竹分店用餐，選了店內最高等級的A5日本和牛背脊肉，並且加量100%，當看到店員上來的肉盤相當傻眼，竟然是只有油脂的邊角料，他立刻向店員反應，店員則道歉表示「上錯了」。

沒多久，店員又拿了新的一盤，男子表示這盤肉上層幾片還有均勻的油花，但是吃到下層肉片時，又和第一盤肉片一樣，於是，他向店員表示想請店長或店內能作主的人來了解一下，但得到的回覆卻是「店長、副店長都不在」，只能詢問內場的師傅。

大約過了10幾分鐘後，男子已無心情再繼續用餐，想直接結帳走人，此時，店員拿了一盤完全不一樣的肉片到櫃檯，店員向他表示「先生我們剛剛確認了，我們真的上錯了」，他無奈嘆「這三個東西是一樣的東西嗎？正常人都能分辨吧？」。

當男子用餐不甚滿意要結帳離開時，店員才送上油脂分布均勻的「A5和牛」肉盤。（翻攝自臉書新竹爆料公社）

對此，也有其他網友也在留言區抱怨，自己前往該店用餐狀況。（翻攝自臉書新竹爆料公社）

貼文一出，立刻引起網友們共鳴，有網友也表示自己有相同的經驗「我去吃跟版主一樣經驗」、「我也是第一次被和牛嚇到」，並PO出當天消費時的肉盤內容物，其他網友則表示「非常扯」、「太可怕」、「那真的叫一個慘字」、「這真的自己吃都吃不太下去」、「這是吃油吧！不是吃肉」、「價格最高的肥肉」、「剛開幕我去吃和牛就這樣了，到現在有改善？」、「這團肥油當日本和牛賣？」、「有人踩雷了，看來真心不推，第一盤會肥死」。

對此，藝人KID（林柏昇）也在臉書回應，在搞不清楚狀況前，已經先忙著道歉了，因為這也是自己的責任之一，KID也表示自己會扛到底，「並且沒有藉口的改善到大家滿意為止！」，也表示野人火鍋新竹分店從今(10)日起，開始退回試營運，「在服務沒有達到總店標準前，將維持這個決定！」。