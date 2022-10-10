國民黨主席朱立倫今天赴桃園參加平鎮區市議員陳韋曄競選總部成立，他也是立委呂玉玲之子，現場大咖雲集，包含前縣長吳志揚及立法院多位藍營立委也現身力挺。對於近期頻繁來桃園，是否把桃園市長選戰看為重中之重？朱立倫說，大家一起為桃園努力，包含張善政及陳韋曄，一位是將來成為桃園的領航者、一位是新世代，要讓桃園繼續向上提升。

朱立倫說，非常感謝所有南桃園鄉親在10月8日展現桃園大團結，在議長邱奕勝與張善政競選總部成立當天，現場有超過2萬5000人，相信大家都可以感受到氣勢，到今天為止都還非常開心，接下來22日還有北區競選總部，還要展現出氣勢，在11月有選前黃金周跟選前之夜規畫，不管南區、北區都要展現出團結氣勢，呂玉玲是主任委員，會帶領南區主委魯明哲、北區主委萬美玲一起全力以赴。

針對民進黨說張善政民調維持平盤甚至已經是天花板，朱立倫反批，對手說的只能做參考，在新北市民進黨林佳龍也天天說要超越侯友宜，只能叫他繼續加油。