Universal Monsters x Levi’s長袖TEE，1990元。（Levi’s提供）

Universal Monsters x Levi’s雙面漁夫帽，1690元。（Levi’s提供）

今年萬聖節你是否還苦惱找不到又潮又搞怪的裝扮呢？丹寧品牌Levi’s聯手Universal Monsters推出史上最驚嚇的聯名系列，以環球影業中三部激發傳統電影改革的經典恐怖電影為靈感，包含《科學怪人》、《科學怪人的新娘》和《木乃伊》，聯名系列預計13日於指定門市開賣。

品牌將影壇偉大的怪物們注入潮流服飾設計中，包含一系列丹寧單品、TEE、運動衫、夾克外套和配件，將經典Levi’s版型結合環球影業收藏資料庫中，典藏的標誌性海報上圖片及口號，打造聯乘作品。系列單品中，最讓人寒毛直豎的是背後印有科學怪人圖案的黑色水洗丹寧夾克外套，而科學怪人新娘原始海報圖案則是出現在黑色圓領運動衫上，佈滿Universal Monsters知名怪物的連帽上衣更是散發讓人不寒而慄的氣息。除此之外，還有一系列極具電影特色的圖案短TEE和潮流配件，包含造型毛帽、雙面漁夫帽及Levi’s斜肩包。

汲取更多經典恐怖電影特色，全系列單品採用黑白混合色調，添加些許霓虹黃色和綠色。視覺亮點著重於俐落清晰線條，大面積圖案蘊含具夜光效果的驚喜細節，彷彿天黑後，單品上的怪物們也會漸漸甦醒。聯名系列獨家細節上也注入了夜光效果，包括黑白相間的皮標、以黑色和白色呈現的Levi’s特殊紅旗標和編織領標。