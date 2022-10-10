愈來愈多品牌跨足香氛、香水領域，英國精品品牌Paul Smith繼去年發表家飾系列後，今年又進軍家居香氛市場，品牌香氛由知名調香師Celine Barel和Meabh McCurtin聯手操刀調製而成，Paul Smith家居香氛系列共計推出四種香調選擇，分別是植物學家（Botanist）、讀書人（Bookworm）、晨型人（Early Bird）、白日夢想家（Daydreamer），靈感均來自Paul Smith周邊啟發的生活靈感，從專賣店到Paul Smith爵士的辦公室，都是此次香氛系列的設計靈感。

而法國保養品牌嬌蘭（Guerlain）則自2005年起，就依詢法國頂級品牌傳統發表高級訂製香水－「藝術沙龍高訂香氛系列L’Art & La Matiere」，而今年10月13日至明年2月28日更將頂級定製香水全系列於台灣市場發表，消費者只要購買藝術沙龍高訂香氛，可自由挑選頂飾、綁繩及繩扣，足以滿足頂級香氛消費客心中的稀有感。