18歲吳姓男子駕駛的機車車頭毀損，倒在南豐橋橋頭。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

吳姓男子墜落16 公尺深溪谷。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

新竹18歲吳姓男子參加網路揪團夜衝南投縣武嶺慶國慶，來回長征逾200公里，10日清晨他從武嶺出發往埔里鎮回程時，他疑似太累、騎車騎到睡著，上午8時許竟自撞南豐橋頭護欄後，機車車頭毀損倒橋頭，他則彈飛墜落16公尺深河床上，送醫傷重不治。

同行車友指出，他們彼此並不熟識，而是在網路上揪團10日凌晨夜衝南投縣合歡山武嶺，他們10日上午7時從武嶺出發回程，沒想到行經埔霧公路南豐橋路段，吳姓男子突然騎機車撞南豐橋的橋頭後墜谷，嚇得趕緊停車報案。

消防隊獲報到場，發現機車車頭毀損倒橋頭，機車騎士吳姓男子昏迷，躺臥16公尺深溪床，費時約50分鐘才將他吊掛上路面，緊急送往埔里榮民醫院急救，但患者因為傷勢過重，近中午時宣告不治。

據了解，事故現場並沒有煞車痕，同行車友人懷疑吳姓男子可能是精神不濟，才會失控撞上護欄墜落溪谷，肇事原因仍待警方調查釐清。警消呼籲，行車前應有充足睡眠，行駛途中若發現自己出現視覺模糊、不自覺點頭、注意力渙散等疲勞駕駛情形，務必找個安全的地方小憩一下，才能避免疲勞駕駛的風險，保障行車安全。