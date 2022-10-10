年底九合一選舉接近，國民黨高雄市長參選人柯志恩在國慶日找來前總統馬英九、前立法院長王金平一起到澄清湖健走，被外界解讀因選戰艱辛，因此找2人助勢，對此柯志恩表示，並非是因選情艱辛，才找馬王來，而是馬王來，可以讓大家凝聚一個更大團結的力量。

柯志恩表示，高雄選情艱辛這是她決定參選後就有所準備的，但是在國慶日找前總統馬英九及前立法院長王金平來澄清湖健走，秋高氣爽的時間，這是一個很單純的戶外活動，任何一個活動，如果能夠請大家熟悉的人物來，這也是選舉中大家會使用的手段，選情的艱辛本來就是大家所認為，並非是因選情艱辛，才找2人，而是為了能夠讓大家凝聚一個更大團結的力量。

柯志恩說，她在邀請馬王時，2人第一時間就首肯，而且有詢問彼此，對馬表示要找王，對王說要找馬一起出來健走，2人立馬就答應，彼此在短短2秒都回應沒有問題，我們可以一起過來，最重要是在10月10日，大家可以拿著國旗散步教育，團結在中華民國國旗下，這個角度高於在幫柯志恩來製造另外一個選戰的話題。