好萊塢明星李奧納多（Leonardo DiCaprio）近日在網上發文指責中國深海濫捕，消息傳至大陸惹怒網民，陸媒《農民日報》今日撰文回擊稱，中國人吃魚多數靠自己養殖，反而是歐美國家自養水產品產量很低，多數靠海洋捕撈，他們才需要為海洋漁業資源耗竭負主要責任。
針對李奧納多近期在推特發文表示，中國遠洋漁船航行到世界其他海域捕撈影響，海洋物種可持續性，《農民日報》反擊稱，中國水產養殖量占消費量和總產量的8成。顯示中國人吃的海產、水產主要是靠養殖。中國也是世界上主要漁業國家中唯一養殖產量超過捕撈產量的，養殖水產品產量佔世界水產品養殖總產量的60%左右。
文章說，隨着中國國海水養殖產量逐年增加，海洋捕撈量呈下降趨勢，海鮮65%都是靠養殖。2021年大陸海水養殖產品2211.14萬噸，海洋捕撈951.46萬噸，遠洋漁業產量僅為224.65萬噸。
文章還指出，即便從金額看，中國是世界上最大的水產品出口國，歐盟則是最大的單一進口市場，最大的水產品進口國是美國。公開數據顯示，歐盟2019年捕撈產量482萬噸，養殖產量137萬噸，進口水產品達615萬噸；美國2019年捕撈產量480多萬噸，養殖49萬噸，進口336萬噸。
文章強調，「誰消費誰負責」！歐美等發達國家自養水產品產量很低，主要靠海洋捕撈和進口。既然如此，就需要為海洋漁業資源的消耗負主要責任。
文章還表示，中國漁民並沒有在海洋大肆捕撈，而是合規、有節地開展正常的漁業作業，中國漁業並沒有影響當地經濟和海洋生態可持續發展，而是措施有力、勇做表率、合作養護。
文章最後說，作為全球知名的公眾人物，李奧納多關注環保事業值得認可。但是，這必須建立在科學嚴謹的調查基礎上，需要以客觀詳實的數據為支撐，而不是僅僅依賴自己的影響力張口一說，更不應該摻雜其他因素和目的。
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