好萊塢明星李奧納多（Leonardo DiCaprio）近日在網上發文指責中國深海濫捕，消息傳至大陸惹怒網民，陸媒《農民日報》今日撰文回擊稱，中國人吃魚多數靠自己養殖，反而是歐美國家自養水產品產量很低，多數靠海洋捕撈，他們才需要為海洋漁業資源耗竭負主要責任。

The past two decades have seen China build its deep-sea fishing fleet into the thousands, resulting in China depleting its own stock of fish in oceans closest to them. In turn, their fishermen have sailed to other oceans across the world to continue deep-sea fishing. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) September 28, 2022

針對李奧納多近期在推特發文表示，中國遠洋漁船航行到世界其他海域捕撈影響，海洋物種可持續性，《農民日報》反擊稱，中國水產養殖量占消費量和總產量的8成。顯示中國人吃的海產、水產主要是靠養殖。中國也是世界上主要漁業國家中唯一養殖產量超過捕撈產量的，養殖水產品產量佔世界水產品養殖總產量的60%左右。

文章說，隨着中國國海水養殖產量逐年增加，海洋捕撈量呈下降趨勢，海鮮65%都是靠養殖。2021年大陸海水養殖產品2211.14萬噸，海洋捕撈951.46萬噸，遠洋漁業產量僅為224.65萬噸。

文章還指出，即便從金額看，中國是世界上最大的水產品出口國，歐盟則是最大的單一進口市場，最大的水產品進口國是美國。公開數據顯示，歐盟2019年捕撈產量482萬噸，養殖產量137萬噸，進口水產品達615萬噸；美國2019年捕撈產量480多萬噸，養殖49萬噸，進口336萬噸。

文章強調，「誰消費誰負責」！歐美等發達國家自養水產品產量很低，主要靠海洋捕撈和進口。既然如此，就需要為海洋漁業資源的消耗負主要責任。

文章還表示，中國漁民並沒有在海洋大肆捕撈，而是合規、有節地開展正常的漁業作業，中國漁業並沒有影響當地經濟和海洋生態可持續發展，而是措施有力、勇做表率、合作養護。

文章最後說，作為全球知名的公眾人物，李奧納多關注環保事業值得認可。但是，這必須建立在科學嚴謹的調查基礎上，需要以客觀詳實的數據為支撐，而不是僅僅依賴自己的影響力張口一說，更不應該摻雜其他因素和目的。