以命理角度來看，手上不同位置的痣都藏有不同含意，可能關係到個性、貴人、桃花、事業，甚至是一生運勢。命理專欄《旺好運》分享手掌9種痣相，其中掌心有痣代表事業能夠有所成就、手背有痣代表佔有慾強、無名指有痣代表一生桃花運不錯，婚後也不減魅力。

一、掌心有痣

手掌的中心位置有痣，代表聰明、心思縝密，且做事認真，很少出現錯誤，因此在事業上有所成就，也能累積不少財富。

二、虎口有痣

手部虎口位置有痣，表示平時思考多慮，情緒起伏較大，不過桃花運不錯，總能吸引到不同類型的異性。

三、手背有痣

手背上有痣的人善於理財、佔有慾強，也比較神經質，與家庭、朋友、情人在溝通上須多加留意，以免發生摩擦、衝突。

四、手腕有痣

手腕上有痣的人心靈手巧，也樂於幫助朋友，但生活可能過得比較操勞，或要幫忙負擔家裡經濟。

五、拇指有痣

大拇指有痣的人大部分都有父母庇蔭，或得到事業有成的長輩幫助，本身也很有商業頭腦，懂得發掘賺錢之道。

六、食指有痣

若食指有痣，代表貴人來自兄弟姊妹，不過子女緣分可能較淺，難以生育下一代，或與下一代在溝通上常有矛盾。

七、中指有痣

中指有痣的人事業心很強，凡事都靠自己，雖然工作上的桃花運不錯，但要特別小心第三者或外遇問題。

八、無名指有痣

無名指有痣的人一生桃花運都很旺，可以吸引到很多對象，婚後也不減魅力，貴人來自身邊的配偶。

九、小指有痣

若小指有痣，代表與子女緣分深厚，子女或晚輩都可能成為貴人，或是晚年受到子女照顧，可享受溫暖的天倫之樂。