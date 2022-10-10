47歲「台灣第一名模」林志玲一家三口近期從日本返台，昨（9日）是她產後首度公開現身，參與《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享會，現場擠滿大票粉絲，人氣插畫家馬來貘（Cherng）也是其中一員，更在後台與林志玲相見歡，事後在IG嗨喊：「我在後台差點死掉，沒肉眼看過這麼漂亮的人類。」

插畫家馬來貘擅長用黑白的畫風創作生活中的趣事，在IG擁有72.6萬粉絲，昨（9日）他在限時動態透露，下午參加林志玲的新書分享會，親眼目睹本尊後，不禁讚嘆：「真覺得我要成為插畫界志玲，高優雅、高EQ、高智慧，而且不會八卦他人（但這好難戒）。」並誇獎主持人黃子佼的主持功力。

馬來貘也PO在後台與林志玲碰面的照片，興奮地驚呼：「我在後台差點死掉，沒肉眼看過這麼漂亮的人類」；回家後，他還沉浸在震驚中，火速畫下林志玲的肖像，並回憶：「我還跟她介紹我也是暢銷作家」、「離開前還跟志玲姊姊說我周邊商品都賣很快，有需要合作可以跟我說。」

不久後，林志玲轉發馬來貘的限時動態，讓他開心到快要飛起來，今（10日）在IG搞笑地表示：「好了，我要退休了，謝謝大家支持。明天週報暫停一次，並宣告今日為志玲姊姊轉發紀念日」。

網友幽默地留言：「剛剛好的志玲姐姐，讓你找到剛剛好的偷懶藉口」，馬來貘搞笑地回：「對，想了好幾天藉口，姊姊像仙女一樣突然出現幫我找到了」；另有網友問林志玲本人是否超美，馬來貘肯定地表示：「美到我差點原地死亡。」