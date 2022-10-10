「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部今（10）日在雙十國慶大會表演，精采表演令人留下深刻印象。不過有網友好奇，「為什麼台灣訓練不出橘色惡魔？」沒想到釣出內行人分享，其實台灣有更厲害的高中隊伍「建國中學樂旗隊」，幾乎每年出國比賽都有得名，今年也在荷蘭舉辦的世界管樂大賽（WMC）上奪下季軍！

原PO在PTT以「為什麼台灣訓練不出橘色惡魔？」發文表示，國慶日還要特別請他國團體來台灣表演，為什麼台灣不能自己產一隊惡魔出來？貼文一出掀起網路熱議。

對此，許多人紛紛回應，「人家一天訓練6小時，台灣是念書6小時」、「人家晨練，下午3點半放學繼續練，你還在補習」、「家長：不要帶壞我家的小孩」、「家長：有時間練那個，不如多寫幾張考卷」、「日本高校下午三點就放學剩下都社團時間」。

建國中學樂旗隊在國內屢獲佳績外，出國比賽也常得獎。（翻攝自CKMB 建中樂旗臉書粉專）

不過也有內行人指出，其實台灣有更厲害的高中隊伍「建中樂旗隊」，幾乎每年出國比賽都有得名，今年到荷蘭比決賽得到第3名佳績，國內比賽也幾乎都是拿冠軍，只是可能因為不是妹子、粉絲相對較少。