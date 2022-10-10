女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」，高人氣讓她迅速升格新一代啦啦隊女神，也成為各大節目的熱門嘉賓，舉手投足都成為粉絲討論的焦點；近日她在社群平台上換上樂天桃猿啦啦隊新制服和西域舞娘裝，甜美臉蛋和火辣造型讓網友直誇。

林襄日前在社群平台分享Rakuten Girls推出的新單曲，順帶展示樂天桃猿啦啦隊的新制服，制服用樂天集團的視覺紅白主色，上衣是保暖的兩件式穿搭，印有RAKUTEN字樣，以白色腰帶凸顯螞蟻腰，下半身的裙裝則是是紅白相間的百褶裙，給人青春又有活動的感覺。照片中林襄棕色捲髮上戴著紅色蝴蝶結，造型十分可愛，她對著鏡頭擺出俏皮表情，單邊眨眼電暈一票粉絲。

新制服的照片讓粉絲直誇：「敲卡哇伊」、「又有新桌布了」、「第一張是純欲帶點俏皮嗎」、「好可愛的快樂小襄」、「女神不能再瘦了，多一點點肉比較好看」，不過也有人持反對意見「我一直覺得設計這套服裝的人應該被開除～」。

她不忘宣傳Rakuten Girls的新單曲《Rise Up》，活潑輕快的曲風創下6萬觀看數，林襄放出她的片段，只見她朝鏡頭眨眼，散發無限魅力，讓粉絲大讚「美翻了」，而近期舉辦的啦啦隊辣酷甜趴中，林襄和隊友換上西域風服裝，華麗的舞娘造型露出傲人事業線，搭配精緻臉鍊更是美出新高度。