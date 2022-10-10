桃園市龜山區文青里長簡僑亨日前獲台灣動物保護行政監督聯盟頒發「友善動物傑出村里長獎」，全台僅5人獲獎。他說，推動認養平台，光他手上就已經認養10多隻出去。里內浪浪志工團隊80多人，一旦動物需要救援，大家義不容辭幫忙。

簡僑亨表示，萬物皆有靈，覺得浪浪很可憐，因此長期致力流浪貓狗關懷。他說，文青里位於A7重劃區，工地特別多，工人吃剩的便當，就成為流浪貓狗的食物，因此里內浪浪特別多，為此推動里內認養平台，光他手上認養出去就10多隻。

有次簡僑亨接獲里民求助，1隻浪貓受困，且全身受傷。他和其他志工前往查看，發現貓咪被困在鐵絲網內，且疑似後肢無法行動。他就跟貓咪說，「如果可以請你爬出來，讓我抓的到。」結果講完話後，該貓咪真的努力用前肢努力爬行，簡僑亨一行人將其救出，並到動物醫院治療，發現因受傷細菌感染引發敗血病，花了5萬多才治療康復。現在也由鄰居領養，身體健康又可愛。

此外文青里愛護浪浪的志工團隊多達80多人，人數相當龐大，簡僑亨解釋，其實志工團隊平常沒有任務，但若有浪浪需要救援，大家可以很快動員人力、物力，若浪浪到醫院治療後妥善，就可以有人接回家當中途，把浪浪照顧到可以接受領養的程度。

文青里還有7隻浪貓，每天固定時段會到里辦公室接受餵食，簡僑亨說，貓咪很愛乾淨，不會造成里內髒亂，大家也不會反感。他也說，桃園對於浪浪照顧的確還有需要加強的地方，希望可以利用閒置土地，創立浪浪共生公園，讓人跟浪浪取得雙贏。