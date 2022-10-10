來自象牙海岸的身障羽球選手亞奧（Deada Jean Yves Yao），有段辛苦的身世，出生因身體殘疾被母親拋棄、12歲父親過世，他曾因生活困難誤入歧途，但在一個教練發掘下，他開始接受游泳訓練，後來轉練身障羽球，如今苦練獲得成果，亞奧取得11月1日開始的身障羽球世錦賽參賽資格，要繼續為自己的運動夢想努力。

亞奧透露，父親過世後他的生活更加困難，他沒錢上學、在象牙海岸阿必尚港街上漫無目地閒晃，被幫派吸收，沒事做的時候就去海灘游泳，一位游泳教練看到他運動天份，邀他到俱樂部訓練卻被拒絕，之後他因金錢、權力成為被犧牲的小棋子後，才進入游泳俱樂部。

當時的教練給亞奧開出嚴格的訓練菜單，每周練習游泳5天，周末就是進行身障羽球調劑，亞奧也慢慢打出興趣，一年後就完全轉戰身障羽球，經過一些小比賽洗禮後，2021年在烏干達參加生平第一場羽球國際賽。

亞奧補充，自己雖然表現不是很好，但從長時間訓練中學到許多技巧，只是到烏干達參加完比賽回到象牙海岸後，失望感讓他又回到過去黑暗的日子，啟蒙教練再度對他伸出援手，並幫他找回在運動場上的信心，他在2022年非洲身障羽球錦標賽決賽21比13、21比18奪勝，當他沈浸在勝利喜悅時，教練再告訴他一個好消息，就是順利取得世錦賽參賽資格。

確定能參加世錦賽的當下，亞奧淚流滿面，並說：「這是我生命中最棒的一天。」