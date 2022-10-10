新光三越ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜組 特價3915元 價值5488元（71折）。（新光三越提供）

新光三越LANCOME肌因霸容量加碼組，特價6615元（63折）。（新光三越提供）

百貨周年慶陸續開打，上周（6日）登場的新光三越周慶，全台首波6店單日就創下15.5億元業績，南西店美妝特惠組更天天熱銷。

新光三越台北南西店周年慶（6日）開打後遇國慶連假，話題美妝人氣爆棚，其中美妝特惠組（9日）單日銷售冠軍為「Estee Lauder無敵膠原口碑組」熱銷500組，第2名是「LANCOME肌因亮眼修護組」熱銷300組，及「植村秀shu uemura無極限完美持久底妝組」也熱銷250組，「SK-II青春限量加大組」熱銷200組、「L’OCCITANE 明星體驗入門組」熱銷180組。

另觀察家電「iRobot Roomba j7 掃+拖機器人」下殺52折單日賣出50組，還有「Nespresso咖啡機」熱銷也超過50組。

新光三越南西周年慶，推出獨家skm pay卡友禮，10月13日至15日，使用skm pay當日累計8800元送SPORT b.恐龍抱枕；即起至10月12日使用skm pay累計3萬元贈kokomo輕食即享料理鍋。