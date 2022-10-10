近日，美國商務部在半導體製造和先進計算等領域對華升級出口管制措施。同時，在將9家中國實體移出「未經驗證清單」過程中，又將31家中國實體列入。中國商務部網站今日發布「答記者問」回應，美方此舉是典型的科技霸凌。

中國商務部發言人表示，中方注意到相關情況。首先，通過中美雙方前一階段共同努力，9家中國實體最終從「未經驗證清單」中移出，受到中美兩國企業的歡迎，這表明雙方只要本著坦誠合作、互利共贏的原則，完全可以找到對雙方企業都有益的解決辦法。

中國商務部發言人表示，但同時，美方又將31家中國實體列入「未經驗證清單」，還進一步升級半導體等領域出口管制措施。這是典型的科技霸凌做法，不僅違背雙方合作精神、罔顧雙方合作事實，而且嚴重阻礙中美企業間正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，中方對此堅決反對。

中國商務部發言人表示，美方的做法不僅影響中國企業的正當合法權益，也損害美國出口企業正當商業利益。美方應立即停止錯誤做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇。中方呼籲各方加強合作，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。