導演莊家修（左前三）出席首映會感謝觀眾支持，現場大家也化身「孫行者」。（數位領域電影文化提供）

台灣原創3D動畫電影《孫行者傳》，歷經導演莊家修耗時6年率領團隊完成破百角色、50多個場景設計及3D化製作，將於10月14日上映。10日下午在台北信義威秀影城舉行數位3D中文版首映，小孩特地裝扮成孫悟空、牛魔王與電影中角色形成反差萌，吸引許多大小朋友爭相拍照合影，更有《西遊記》原著中代表性兩大美人鐵扇公主和玉面公主同台爭豔。

值得一提的是，在10日首映會前已有許多熱心人士及學校包場觀賞《孫行者傳》，還有善心人士公益包場邀請家扶中心、孤兒院、中低收入戶的小朋友進戲院一起看電影。這是一部透過《西遊記》題材改編，傳達各種正能量與愛的電影，也是團隊當時想製作這部電影的初心。

《孫行者傳》的製作過程相當不易，莊家修表示最困難的事莫過於「製作經費拮倨、資金籌措困難、沒有宣發預算」。電影屬於無形資產，在台灣不像美國募資容易又可以向銀行融資貸款，加上台灣的動畫電影尚無破億的票房紀錄，「在台灣動畫電影的募資就更困難了！」

即使《西遊記》是全球知名的東方神話題材，但莊家修坦言這個題材對台灣一般的投資人來說並不討喜，也有很多人對西遊記有很深的成見，因此他的手機桌面上有這麼一句話時刻提醒自己：「團隊目標，努力對抗世俗對台灣動畫電影的成見與偏見。」

電影日前在美國洛杉磯華納兄弟片場舉行的好萊塢銀幕電影節，影展贊助者與評審皆是奧斯卡及艾美獎得主與美國電影產業高管，選中《孫行者傳》在美國洛杉磯對公眾進行「特別放映」，也激勵了團隊的士氣。