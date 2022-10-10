今10月10日適逢雙十國慶，總統蔡英文在總統府前發表國慶演說，而針對有媒體寫蔡英文在國慶演說中講了46次台灣，也有媒體寫蔡英文講了51次台灣。媒體人黃揚明指出，他仔細聽了完整的演說，蔡英文實際上說了49次台灣，其中有3次是「中華民國台灣」，因此46次應該比較正確。此外，「中華民國」說了3次，「兩岸」8次，「北京當局」4次，「中國」1次，「民主」24次，「自由」11次，關鍵字詞動見觀瞻成為注目焦點。

總統蔡英文發表國慶演說，有媒體提到：全文約4500多字，文稿當中提到「台灣」51次、「中華民國」3次、「中華民國台灣」3次。此外，蔡英文的演說內容中，談到國內疫情衝擊、半導體、國防、兩岸、經濟、外交，都以「台灣」稱呼，全文共提到46次，最後也喊，「大聲的說出『我是台灣人』，是一種光榮，也是一種驕傲。」

黃揚明表示，他仔細聽了完整的演說，蔡英文實際上說了49次台灣，其中有3次是「中華民國台灣」，因此46次應該比較正確，51次的算法，應該是把講稿小標題中的2次台灣也算了進去，但蔡英文演說時小標並沒念誦。

另外，蔡總統共說了「中華民國」6次，其中3次是說「中華民國台灣」。「兩岸」說了8次、「北京當局」說了4次，「中國」說了1次。24次「民主」、11次「自由」。

網友表示，「重點也是唯一我肯定的：希望與北京談」、「照稿子念還能卡卡，這種領導人，難怪底下人怎麼胡亂搞也不在意」、「啥時候可以不靠讀稿而真誠懇切好好地講出心底話？」、「看稿也就算了，每次看她唸稿個人覺得應該是事先沒有先熟悉過稿子，所以才會卡的這麼明顯」、「讀稿功能也有點問題了」。