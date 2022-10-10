選戰進入倒數，藍綠集中火力掃街拜票，國民黨基隆市長參選人謝國樑今（10）日就在臉書上表示，「今天，我們基隆女兒、媽媽市長盧秀燕回來了！」甚至盧秀燕也和謝國樑約定好，若是在當選之後，基隆與台中一定要時常舉辦「市政交流」，引發討論。

謝國樑在臉書上表示「媽媽市長回來了」，謝國樑說，「這次盧市長特別回來基隆為國樑打氣，並參觀了國樑七堵競選總部也與現場小朋友同樂」，謝國樑也提及，盧秀燕市長不僅是基隆女兒，更是他學習路上的導師，先前他也曾向盧市長請益，台中市努力活化閒置空間，持續設置公托、公幼、親子館的倍增計劃仍印象深刻。而謝國樑也在這樣思維下，加入「各區主題」的概念，提出七區「親子遊樂空間」的政策，設立在總部的愛樂園，就是乘載著這樣的希望應運而生，共同讓親子同歡。

而今日謝國樑也特別邀請盧市長回到廟口夜市，一同品嚐廟口美食，更是一口氣吃了咖喱飯、大麵炒、一口天婦羅等多樣美食，謝國樑也感謝現場這麼多熱情民眾給他和盧市長打氣加油，謝國樑也強調「年底的選舉我們一定會一起贏得勝利」，而盧秀燕還意猶未盡的外帶了大腸圈、花生湯、營養三明治回去台中，同時也跟謝國樑約定好，「當選之後，基隆與台中一定要時常舉辦『市政交流』，並且回來基隆吃吃美食，國樑也非常期待未來盧市長能常常回來基隆」。

最後謝國樑直言，他和盧秀燕不僅身為下一屆的市長候選人，同時也都擔任著父母親的角色，因此非常了解家長的想法，不論是下一代的未來，或是綠色城市的願景，他們都有著共同的目標，同時也希望「能夠帶給基隆、台中的下一代更好的未來，讓我們一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好！」