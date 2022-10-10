111年國慶慶祝大會上午在府前廣場舉行，首先由國防部三軍聯合樂儀隊以「軍民同心，保衛疆土」為主題，搭配自創曲及流行樂曲等曲目，結合隊形變化、精準走位及操槍技巧，演出「展翅飛翔」等九種變化隊形，展現國軍精實的訓練成果。隨後由台南市「安南區溪南寮興安宮金獅陣」、「七股區樹子腳寶安宮白鶴陣」、「西港區烏竹林廣慈宮金獅陣」所組成的台南武陣登場，以雙獅一鶴的陣型演出，展現武陣中「護庄、護國、護萬眾」的內涵，呈現台灣在地居民保鄉衛土、執干戈以衛社稷的精神。緊接著北一女中樂儀旗隊以萬眾一心為表演主題，以整齊畫一的操槍及隊形變換，洋溢著年輕活力。
在空軍勇鷹高教機及F5戰機衝場引領下，國慶大會正式開始，由分處「東引國之北疆」、「左營塔江軍艦」及府前等地的合唱團領唱國歌，大會主席立法院長游錫堃等人分別致詞，隨後，蔡英文總統發表國慶演說。
蔡總統強調，在她任期的最後兩年，不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」，把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，是現階段國家發展最重要的目標。
在蔡英文演說結束後，三軍聯合樂儀隊屏障退場，國慶大會進入主題表演階段。最受矚目的就是在國際上具有超高人氣、獲獎無數的日本「京都橘高校吹奏部」，隊員們踏著整齊步伐進場，伴隨吹奏樂聲，展現青春活力；而日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」、「立法院台日交流聯誼會」揮舞著中華民國及日本國旗，展現台日友好情誼。而蔡英文總統及副總統賴清德等人也在觀禮台上揮舞國旗表達歡迎。
在其他參演團體表演活動告一段落後，空軍雷虎小組以1200呎高度、240浬速度衝場壓軸，並施放藍白紅彩煙為國慶大會畫下完美句點。
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