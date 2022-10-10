中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，開場演出由八歌浪團隊擔綱，新世紀文化藝術團隊（見圖）的原住民舞蹈，結合董事長樂團、馬蘭吟唱隊的美聲演唱，為國慶大會序幕暖場。（黃世麒攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，參加表演的原住民以傳統舞蹈展現活力。（季志翔攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，開場演出由八歌浪團隊擔綱，奪下2022世界少棒聯盟（LLB）錦標賽亞太區冠軍、威廉波特少棒賽季軍的台北市福林國小棒球隊一同參與演出，為國慶大會序幕暖場。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，開場演出由八歌浪團隊擔綱，奪下2022世界少棒聯盟（LLB）錦標賽亞太區冠軍、威廉波特少棒賽季軍的台北市福林國小棒球隊一同參與演出，為國慶大會序幕暖場。（黃世麒攝）

111年國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，三軍樂儀隊整齊劃一的動作表演，獲得滿堂彩。（鄧博仁攝）

111年國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，三軍樂儀隊整齊劃一的動作表演，獲得滿堂彩。（鄧博仁攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，參加表演的三軍儀隊以整齊畫一的操槍展現活力。（季志翔攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，國防部三軍聯合樂儀隊以「軍民同心，保衛疆土」為主題，以自創曲及流行樂曲等曲目，結合隊形變化、精準走位及操槍技巧，演出展翅飛翔等9個變化隊形，展現國軍精實的訓練成果。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，國防部三軍聯合樂儀隊以「軍民同心，保衛疆土」為主題，以自創曲及流行樂曲等曲目，結合隊形變化、精準走位及操槍技巧，演出展翅飛翔等9個變化隊形，展現國軍精實的訓練成果。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，國防部三軍聯合樂儀隊以「軍民同心，保衛疆土」為主題，以自創曲及流行樂曲等曲目，結合隊形變化、精準走位及操槍技巧，演出展翅飛翔等9個變化隊形，展現國軍精實的訓練成果。（黃世麒攝）

111年「守土衛國，你我同行」國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，第一階段「序幕暖場」，三軍儀隊拋槍動作成為全場吸晴的焦點。（陳怡誠攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，台南市安南區溪南寮興安宮金獅陣、七股區樹子腳寶安宮白鶴陣、西港區烏竹林廣慈宮金獅陣，以雙獅一鶴的合作演出，展現武陣中「護庄、護國、護萬眾」的內涵，呈現台灣在地居民保鄉衛土、執干戈以衛社稷的精神。（黃世麒攝）

111年「守土衛國，你我同行」國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，第一階段「序幕暖場」，台南武陣帶來精彩演出。（陳怡誠攝）

111年國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，北一女樂儀旗隊整齊劃一的操槍表演。（鄧博仁攝）

111年國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，北一女樂儀旗隊整齊劃一的操槍表演。（鄧博仁攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，北一女中樂儀旗隊以萬眾一心為表演主題，配合氣勢磅礡的銅管樂演奏曲目，翩翩起舞，洋溢著年輕活力。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，國造勇鷹高教機（中）搭配2架F-5型戰機通過府前廣場上空，象徵國機國造的成果及世代交替。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，國歌領唱時，陸航CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗通過觀禮台。（黃世麒攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，在唱國歌時，陸軍直升機吊掛大國旗飛越總統府前廣場。（季志翔攝）

民國111年國慶大會10日登場，今年的主題為「守土衛國，你我同行」，許多民眾冒雨至現場觀禮。（陳怡誠攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，大會主席、立法院長游錫堃上台致詞。（季志翔攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，蔡英文總統在致詞時揭示後續任期不僅要站穩「四個堅持」，更要強化「四大韌性」，以打造「韌性國家」作為國家發展目標，更要「給世界一個更好的台灣」。（季志翔攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，應邀來台表演，有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部學生，以邊吹邊跳方式，融入活潑的舞蹈，深受台灣民眾喜愛，所到之處颳起一陣「橘色旋風」，學生們進場時，熱情地回應民眾的歡呼聲。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，應邀來台表演，有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部學生，以邊吹邊跳方式，融入活潑的舞蹈，深受台灣民眾喜愛，所到之處颳起一陣「橘色旋風」，學生們進場時，熱情地回應民眾的歡呼聲，蘇沙號管樂器上則套著「日台友情 Always Here」布幔，展現台日之間長久的友誼。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，應邀來台表演，有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部學生，以邊吹邊跳方式，融入活潑的舞蹈，深受台灣民眾喜愛，所到之處颳起一陣「橘色旋風」，蘇沙號管樂器上則套著「日台友情 Always Here」布幔，展現台日之間長久的友誼。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，應邀來台表演，有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部學生，以邊吹邊跳方式，融入活潑的舞蹈，深受台灣民眾喜愛，所到之處颳起一陣「橘色旋風」，蘇沙號管樂器上則套著「日台友情 Always Here」布幔，展現台日之間長久的友誼。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，應邀來台表演，有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部學生，以邊吹邊跳方式，融入活潑的舞蹈，深受台灣民眾喜愛，所到之處颳起一陣「橘色旋風」。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，應邀來台表演，有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部學生，以邊吹邊跳方式，融入活潑的舞蹈，整齊畫一的步伐及隊形令人印象深刻，深受台灣民眾喜愛，所到之處颳起一陣「橘色旋風」。（黃世麒攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，參加表演的日本京都橘高等學校學生身穿橘色表演服裝，以動感的活力搭配軍樂演出。（季志翔攝）

111年國慶大會10日於總統府前廣場舉行，來自日本京都橘高等學校吹奏部，以甜美的笑容活潑的表演方式精彩呈現。（鄧博仁攝）

111年國慶大會10日於總統府前廣場舉行，來自日本京都橘高等學校吹奏部，以甜美的笑容活潑的表演方式精彩呈現。（鄧博仁攝）

111年國慶大會10日於總統府前廣場舉行，來自日本京都橘高等學校吹奏部，以甜美的笑容活潑的表演方式精彩呈現。（鄧博仁攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，由銘傳大學、中國醫藥大學及台南大學學生所組成的禮賓接待人員，身穿台灣首位獲選紐約官方時裝周設計師周裕穎所設計的服裝，以白色為基底，結合台灣雲豹、五色鳥、山櫻花等「台灣色」元素，繫上原住民幾何圖騰的腰帶，整體看來相當清新。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，日華議員懇談會由會長古屋圭司（中）率領，手持日本及我國國旗進場。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，日華議員懇談會由會長古屋圭司（前排左）率領，與我國立法院副院長蔡其昌（前排右）率領的台日交流聯誼會成員，手持兩國國旗一同進場。（黃世麒攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，蔡英文總統手拿國旗向參加遊行的日本議員比出讚的手勢。（季志翔攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）向台下的表演團體比出讚的手勢致意。（季志翔攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，蔡英文總統（中）、副總統賴清德（右）、立法院長游錫（方方土）（左）向日華議員懇談會團員揮手致意。（鄧博仁攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，由台灣街舞文化推廣協會規畫，邀請台中曉明女中管樂團、中部19校230名學生及47名舞者，以「跳出團結力，舞向新世界」為主軸共同演出，慶祝街舞表演走進奧運殿堂。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，由台灣街舞文化推廣協會規畫，邀請台中曉明女中管樂團、中部19校230名學生及47名舞者，以「跳出團結力，舞向新世界」為主軸共同演出，慶祝街舞表演走進奧運殿堂。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，由台灣街舞文化推廣協會規畫，邀請台中曉明女中管樂團、中部19校230名學生及47名舞者，以「跳出團結力，舞向新世界」為主軸共同演出，慶祝街舞表演走進奧運殿堂。（黃世麒攝）

中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，由台灣街舞文化推廣協會規畫，邀請台中曉明女中管樂團、中部19校230名學生及47名舞者，以「跳出團結力，舞向新世界」為主軸共同演出，慶祝街舞表演走進奧運殿堂。（黃世麒攝）

111年國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，壓軸表演由空軍雷虎小組以1200呎高度、240浬速度衝場，並施放藍白紅彩煙為國慶大會畫下完美句點。（鄧博仁攝）

111年「守土衛國，你我同行」國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，壓軸表演由空軍雷虎小組以1200呎高度、240浬速度衝場，並施放藍白紅彩煙為國慶大會畫下完美句點。（陳怡誠攝）

111年國慶慶祝大會上午在府前廣場舉行，首先由國防部三軍聯合樂儀隊以「軍民同心，保衛疆土」為主題，搭配自創曲及流行樂曲等曲目，結合隊形變化、精準走位及操槍技巧，演出「展翅飛翔」等九種變化隊形，展現國軍精實的訓練成果。隨後由台南市「安南區溪南寮興安宮金獅陣」、「七股區樹子腳寶安宮白鶴陣」、「西港區烏竹林廣慈宮金獅陣」所組成的台南武陣登場，以雙獅一鶴的陣型演出，展現武陣中「護庄、護國、護萬眾」的內涵，呈現台灣在地居民保鄉衛土、執干戈以衛社稷的精神。緊接著北一女中樂儀旗隊以萬眾一心為表演主題，以整齊畫一的操槍及隊形變換，洋溢著年輕活力。

在空軍勇鷹高教機及F5戰機衝場引領下，國慶大會正式開始，由分處「東引國之北疆」、「左營塔江軍艦」及府前等地的合唱團領唱國歌，大會主席立法院長游錫堃等人分別致詞，隨後，蔡英文總統發表國慶演說。

蔡總統強調，在她任期的最後兩年，不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」，把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，是現階段國家發展最重要的目標。

在蔡英文演說結束後，三軍聯合樂儀隊屏障退場，國慶大會進入主題表演階段。最受矚目的就是在國際上具有超高人氣、獲獎無數的日本「京都橘高校吹奏部」，隊員們踏著整齊步伐進場，伴隨吹奏樂聲，展現青春活力；而日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」、「立法院台日交流聯誼會」揮舞著中華民國及日本國旗，展現台日友好情誼。而蔡英文總統及副總統賴清德等人也在觀禮台上揮舞國旗表達歡迎。

在其他參演團體表演活動告一段落後，空軍雷虎小組以1200呎高度、240浬速度衝場壓軸，並施放藍白紅彩煙為國慶大會畫下完美句點。