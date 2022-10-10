就是有你這種吃飽太閒的人！有男子在南投某超商外，發現1名穿著反光背心的員警坐在超商內，便拿起手機朝著員警拍攝，此段影片也被PO在網上，並在貼文寫著「警察執勤可以在超商，這就是所謂的人民保母領納稅人的錢」；然而，原PO這一番言論，卻被網友罵翻「人民保母不用休息吃飯嗎」、「法律有規定警察不能做在超商休息嗎」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段6秒影片，影片中男子在南投某超商外，朝著店內拍攝，拍到1名穿著反光背心的員警坐在店內椅子上，疑似在休息，該員警似乎發現有人在店外拍攝，也往拍攝的鏡頭看了一下，從員警的臂章可見，上面寫的是「南投縣政府警察局」；對此，原PO在貼文寫下「警察執勤可以在超商，這就是所謂的人民保母領納稅人的錢」。

影片一出，網友紛紛留言表示「你可以休息，警察就不能休息？」、「人民保母不用休息吃飯嗎」、「所以？你想表達什麼？」、「法律有規定警察不能做在超商休息嗎」、「警察不用休息，那你工作也做到死」、「你是不是剛被開罰單」、「超好笑，就因為穿著警察背心就不能休息？」、「就是有你這種吃飽太閒的人」、「你這個人就是，沒事找事，刷存在感」。