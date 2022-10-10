烏克蘭首都基輔市中心當地時間10日上午遭俄軍飛彈狂轟猛炸，被解讀為普丁的報復行動，因為幾天前克里米亞大橋才傳出蓄意襲擊。社群平台一段畫面顯示，俄軍想瞄準象徵俄烏友好的「人民友誼紀念拱門」(Kyiv Arch of Freedom)以示回敬，卻打歪波及旁邊的人行天橋。

A morning walk by the Kyiv arch pic.twitter.com/re0vxfNRGn — Alec Luhn (@ASLuhn) October 10, 2022

俄羅斯衛星通訊社最新報導，基輔市所有鐵路系統已暫時停止運輸，待相關單位到現場釐清。與此同時，包括北部日托米爾州(Zhytomyr)、中部城市聶伯城（Dnipro）、利沃夫（Lviv）等地也發生多起爆炸。

烏克蘭內政部長顧問格拉先科(Anton Gerashchenko)在推特公開事發畫面，只見一枚飛彈精準命中基輔格魯舍夫斯基大街，緊鄰著人民自由拱門。《衛報》（The Guardian）公布另一個視角，依稀有一位戴著鴨舌帽的男子正在通過天橋，豈料天外飛來一「砲」幾乎要被黑煙吞噬，還搞不清楚狀況嚇得呆站原地，爆裂物碎片漫天飛，他回過神後才倉皇逃跑。

報導指出，烏克蘭安全局辦公室剛好坐落於格魯舍夫斯基大街，不遠處還有總統澤倫斯基的辦公室。