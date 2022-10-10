蔡英文總統今天發表國慶談話，內文提到為了落實全民防衛，因此成立「全民防衛動員署」，前總統馬英九認為，台灣面對大陸的挑戰，備戰的工作是必然與重要，但更重要的是，避戰外也要謀合，台灣才有前途。

馬英九今天下午在澄清湖健走受訪時表示，目前憲法我們仍是中華民國，但今天國慶日活動上卻用英文「Taiwan natioanal day」，「當作大家英文都很差嗎？如果要稱台灣就修憲，但民進黨明明在立院是多數黨卻也不修憲。」

馬英九表示，台灣和大陸至少在國民黨執政8年，雙方的關係非常好，還簽了23個協議，自己也跟對岸領導人在新加坡見面，證明避戰及謀和是可以做到的，若只是拚命準備打仗，恐怕就真的會打仗，這是大家不樂見的。

馬英九強調，換句話說，兩岸是可以做到避戰和謀和的，所以提醒大家，要備戰但是要避戰，且要謀合，而到目前為止，民進黨並沒有準備要跟大陸對談，未來一旦嫌隙越來越大，難以保證不打仗。

馬英九說，現在國內外專家都非常擔心，兩岸之間的敵意一直在累積，很重要的是，民進黨當局一定要跟大陸趕快展開對話，消除歧見，至少減少戰爭的發生，否則，大家都不願意看到烏克蘭及俄羅斯的狀況，因此，避戰及謀和是很重要的手段。