熱門樂團茄子蛋於2012年成立，成員有主唱兼鍵盤手阿斌、吉他手阿德及阿任，2018年獲得第29屆金曲獎最佳台語專輯獎與最佳新人獎，並在網路上迅速走紅，2019以《浪流連》入圍第30屆金曲獎年度歌曲，今年以電影主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》榮獲年度歌曲，前景一片大好，主唱阿斌卻傳出遭人死亡威脅，讓許多粉絲憂心。

樂團茄子蛋的主唱阿斌（黃奇斌）今（10）日在Instagram限時動態曬出一名網友的私訊，該名網友以斷斷續續的言語威脅：「今天1.多你們等死，你們今天等死，今天下午1.等死，輪椅，等死等死，下午。」恐嚇內容讓阿斌無奈發文：「一大早收到死亡威脅，這個人還在留言處恐嚇我的粉絲朋友，已封鎖，請各位粉絲朋友不要恐慌，請大家網路發言要謹慎，不要亂威脅人，再鬧一定報案」。

茄子蛋主唱阿斌被私訊威脅。（圖／bennyisspiderman Instagram）

茄子蛋的官方帳號下，可以看到疑似該名威脅者在留言區嘲諷「你們想出國，下輩子」、「主唱喉嚨一輩子都不會好」、「茄子蛋今年會解散」、「等死」、「歡迎來告我」、「你們明天等死」等激烈字眼。

網友詛咒茄子蛋。（圖／茄子蛋Instagram截圖）

根據《ETtoday星光雲》報導，阿斌經紀公司透露：「對方我們不清楚是誰，目前也沒有特別去報案 ，畢竟粉絲還是大多都很有禮貌跟理智，阿斌只是想告訴大家，希望大家網路上發言還是要謹慎跟自重。」似乎已經不是首次有騷擾行為。