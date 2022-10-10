2022全民運動會8日起在嘉義縣舉行，卻傳出游泳賽程因比賽場地狀況不佳，跳水台鬆動導致選手受傷情況，國民黨嘉義縣長參選人王育敏引用台灣主要游泳臉書社團發文，進一步呼籲，嘉義縣長翁章梁身為全民運籌備會召集人，應立即回應、處理全民運場地問題，縣府回應，全民運動會場地及設施都符合相關規範。
王育敏團隊根據台灣主要的游泳臉書社團發文指出，網友指現場有4點缺失，包括「跳台鬆動，造成選手受傷」、「跳台與水面高度未達90公分」、「跳水無反應時間」，且會因場地未達國際標準，將導致「若蹼泳選手破紀錄將無法被CMAS（國際水中運動聯合會）承認」等，指《全民運動會舉辦準則》有相關規定，縣府身為承辦單位，應就游泳競賽場地是否有邀請全國性的體育協會會同場勘對外說明，並公開相關紀錄，立即關心選手們狀況。
王育敏呼籲，翁章梁身為全民運籌備會召集人，應立即回應及處理全民運的場地問題，千萬不要想透過國慶煙火轉移焦點、忽視運動選手權益，並進一步批評，全運會慢速壘球比賽場地非當初預告的縣立棒壘球園區，但園區整體經費超過4600餘萬元，如今卻來不及驗收，無法投入全運會使用，翁章梁不但承諾跳票，更突顯其對體育賽事缺乏重視，要求翁章梁盡快就其內部疏失提出報告，給選手們一個交代。
縣府回應，4位破皮輕傷的選手受傷原因並非跳台設施不良所引起，國立中正大學的蹼泳場地，都經過裁判會議確認，可以做為全民運動會蹼泳比賽場地，至於慢速壘球比賽場地雖調整至嘉義縣棒球場、大同技術學院，但棒球場本身是職棒二軍賽事場地，場地設施都符合相關規範，且經裁判會議認可。
縣府重申，蹼泳和慢速壘球場地都經裁判會議確認，場地及設施都符合相關規範，嘉義縣投入1500位工作人員在全民運上，絕對是以最審慎態度應對，讓選手無後顧之憂，全力拚戰，發光在嘉義。
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