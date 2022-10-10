台灣主要的游泳臉書社團發文指出全民運蹼泳比賽場地有缺失，已造成4名選手受傷，國民黨嘉義縣長參選人王育敏因此要求嘉義縣長翁章梁應盡快就其內部疏失提出報告。（取自「游泳多多」臉書／呂妍庭嘉義傳真）

2022全民運動會8日起在嘉義縣舉行，卻傳出游泳賽程因比賽場地狀況不佳，跳水台鬆動導致選手受傷情況，國民黨嘉義縣長參選人王育敏引用台灣主要游泳臉書社團發文，進一步呼籲，嘉義縣長翁章梁身為全民運籌備會召集人，應立即回應、處理全民運場地問題，縣府回應，全民運動會場地及設施都符合相關規範。

王育敏團隊根據台灣主要的游泳臉書社團發文指出，網友指現場有4點缺失，包括「跳台鬆動，造成選手受傷」、「跳台與水面高度未達90公分」、「跳水無反應時間」，且會因場地未達國際標準，將導致「若蹼泳選手破紀錄將無法被CMAS（國際水中運動聯合會）承認」等，指《全民運動會舉辦準則》有相關規定，縣府身為承辦單位，應就游泳競賽場地是否有邀請全國性的體育協會會同場勘對外說明，並公開相關紀錄，立即關心選手們狀況。

王育敏呼籲，翁章梁身為全民運籌備會召集人，應立即回應及處理全民運的場地問題，千萬不要想透過國慶煙火轉移焦點、忽視運動選手權益，並進一步批評，全運會慢速壘球比賽場地非當初預告的縣立棒壘球園區，但園區整體經費超過4600餘萬元，如今卻來不及驗收，無法投入全運會使用，翁章梁不但承諾跳票，更突顯其對體育賽事缺乏重視，要求翁章梁盡快就其內部疏失提出報告，給選手們一個交代。

縣府回應，4位破皮輕傷的選手受傷原因並非跳台設施不良所引起，國立中正大學的蹼泳場地，都經過裁判會議確認，可以做為全民運動會蹼泳比賽場地，至於慢速壘球比賽場地雖調整至嘉義縣棒球場、大同技術學院，但棒球場本身是職棒二軍賽事場地，場地設施都符合相關規範，且經裁判會議認可。

縣府重申，蹼泳和慢速壘球場地都經裁判會議確認，場地及設施都符合相關規範，嘉義縣投入1500位工作人員在全民運上，絕對是以最審慎態度應對，讓選手無後顧之憂，全力拚戰，發光在嘉義。