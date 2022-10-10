今10月10日適逢國慶日，總統蔡英文在國慶演說呼籲北京當局，不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判，試圖分化台灣社會只會讓兩岸更行更遠。不過中共軍機仍來侵擾，國防部表示迄今下午5時止，偵獲共機26架次（其中進入西南空域8架次）、共艦4艘次，2022年累計進入我空域205天，1285架次。

蔡英文今在國慶演說時向中共喊話，呼籲北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判，誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會，這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。她強調，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

自裴洛西訪台後，共機不再遵守台海中線默契，頻頻入我西南空域。（圖／國防部提供）

但中共方面對蔡英文此番說法似並不領情，在國慶日仍派照常派出軍機、軍艦。國防部今(10)日晚間公布台海周邊空勤空域動態指出，殲-16戰機6架次、運-8反潛機1架次、運-8遠干機1架次進入西南空域。空軍應處作為派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國防部即時軍事動態網站統計，10月至今共機擾台已10次，幾乎每日都有共機擾台。2022年累計進入我空域205天，1285架次。