蔡英文國慶文告的開頭，「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第七十三個國慶日。」無黨籍台北市議員參選人蘇恆表示，這告訴了大家，兩岸本來就是一家人！並且也批評這篇國慶文告的內容充滿謊言。

首先，蘇恆不滿地說，台灣民眾在蔡英文心中確實「人不如狗」，因為相比於拜登的狗過世，蔡英文在第一時間出來表示哀悼；而台灣死亡人數破萬是在9月26日，直到今天蔡英文才出來用文青體表示哀悼。

另外，蔡英文說，「台灣的防疫表現獲得世界的肯定。」卻不說「新冠肺炎每10萬人新增染疫數」是世界第一，和台灣防疫韌性排名是世界倒數。

蔡英文提到去（2021）年台灣經濟成長率高達6.57%，蘇恆也指出，蔡英文怎不提台灣在當年對陸出口貿易佔比高達42.3%，順差規模高達1,047.4億美元，110年出、進口互抵後出超649億美元！蔡英文也說台灣通膨限制在可控範圍之內，卻不說台電和中油的累計虧損逼近四千億。

蘇恆質疑，蔡英文在這次的文告中花了大量的時間談她所期待的「四大韌性」，卻刻意忽略美國一再的明示暗示對台積電的野心。在社會安全網部分，蔡英文提到了醫療照護和社會福利，但最重要的「治安」問題卻隻字未提，高雄愛河8月份有9具浮屍、警察被割頸，對於台灣每況愈下的治安問題，蔡英文究竟打算怎麼解？

蘇恆也說蔡英文不斷強調「防範認知戰」和「堅持自由民主體制」，問題是蔡英文居然用「數位中介法」和「社維法」調查的司法手段，利用「移頻」警告新聞媒體。

在國防戰力上，蔡英文認為交出了一張亮麗的「國防成績單」，蘇恆卻看到她正在告訴大家必須自我防衛，上戰場的不會只是現役軍人和後備軍人。

蘇恆也直言，兩岸之間的「斷流」不是因為邊境封鎖，是因為政治問題，早在2019年8月北京就暫停大陸自由行旅客和團客的來台旅遊，兩岸之間不會因為疫情趨緩而解封；相反的，兩岸只會越來越對立，畢竟台灣的命「由美不由台」。

蘇恆進一步說，蔡英文執政的這幾年當中，究竟還有誰感覺到中華民國的存在嗎?還有感知到中華民國?今年雙十凱道上的牌樓沒有中華民國，都變成台灣國慶日(TAIWAN NATIONAL DAY)。試問，我們又要如何慶祝中華民國國慶?

蘇恆也指責國民黨，中華民國的消失，國民黨有不可推卸的責任。國民黨執政時期，放任台獨的地下電台繼續撥放宣揚台獨販賣假藥，任命台聯黨的人擔任陸委會主委，不修改已經快變成台獨的課綱。兩岸政策，民進黨一鬧事就退縮，放任台獨教科書在台灣繼續毒化。今天兩岸關係走到如此慘況，台獨意識在台灣高漲，國民黨要負相當大的責任。

蘇恆感嘆，蔡英文這次的雙十演講，中華民國提到3次，台灣提到51次。所以當中華民國都變成中華民國台灣或台灣，當中華民國國慶，都變成了「TAIWAN NATIONAL DAY」，在台灣哪裡還有憲法所寫的「中華民國」的存在？