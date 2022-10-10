「台灣第一名模」林志玲昨（9日）出席新書分享會，這是她睽違2年首度在台灣公開亮相，現場座無虛席，拍照時林志玲對著粉絲們嘟嘴，展現可愛的一面。未料，有網友酸她嘟嘴不符合實際年齡，但大部分的網友都一致站在林志玲那邊，反酸原PO：「她幹嘛迎合你啊笑死？」

一名網友9日晚間在論壇《Dcard》放林志玲的嘟嘴照，畫面中，林志玲一手拿著新書，一手放在臉頰旁，俏皮地嘟起小嘴，但該網友看不順眼，發文表示：「有人跟我一樣覺得志玲姐姐不要再這樣了好嗎……同意她很美，同意她兼具IQ與EQ，同意她人美心善，但希望可以看到她展現更符合年齡的姿態。」

有網友嫌棄林志玲拍照時嘟嘴。（圖／DCARD）

文章PO出後，吸引破萬人關注，但大部分的網友都不認同原PO，紛紛留言吐槽：「她幹嘛迎合你啊笑死？」、「沒有，這姿勢就算是人妻一樣很可愛」、「現在都什麼時代了，竟然還有幾歲應該怎樣這種思維，我還以為在看長輩的fb」、「她喜歡有什麼不可以」、「你的發言也沒有符合你的年齡欸。」

眼見原PO被嘴爆，有網友跳出來幫補血：「我同意你，但你逆風向了，而且你心裡想就好我認為特地發一篇試圖公審大可不必」、「我以為原PO只是反串要表達志玲姐姐的美，大家好兇哈哈」、「其實我懂你要說的是什麼，就跟90歲奶奶即使身材樣貌維持得很好，但要是穿著露事業線的衣服和熱褲，對方敢穿我還不敢看。」

大部分的網友均不認同原PO，選擇挺林志玲。（圖／DCARD）

林志玲昨（9日）在新書記者會時，被主持人黃子佼提問是否會看網友的留言，對此，林志玲回應：「我不太看社群媒體的留言，我覺得參與網路世界，就會忘記和身旁人相處。不在乎一輩子沒交集人說的話。」林志玲更透露，為了出席這場活動，還跟兒子請假，顯然十分珍惜與家人相處的時間。