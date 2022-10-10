110學年全國中等學校跆拳道錦標賽6天賽程在10日劃下句點，前一天在高中組賽事帶走2金3銀的桃園市平鎮高中，最後一天臨去秋波再進帳5金1銀，總計7金4銀包辦高男、女團體雙料冠軍。

今年在全中運奪下7金的桃市平鎮高中跆拳道隊，在本屆全中錦再度大殺四方，這所曾經栽培過亞運金牌好手蘇柏亞的傳統名校，兩天下來在高中男女組16個量級共摘下7金4銀，帶隊資歷22年的教練陳維新謙虛回應：「花蓮全中運雖然拿7金，但我們有不少隊員己經畢業，這次全中錦剛好在新舊交替之間，主要讓年輕選手多磨鍊多增加刺激，第一步確實已經達成，但我們還有許多個別的比賽上的缺失要再修正。」

10日進行的高男、女10個量級賽事，平鎮高中共6名選手闖進金牌戰，高女67公斤級出現「同校內戰」，最終由高三學姊、今年花蓮全中運金牌徐彧媐直落二打敗高一學妹林芯彤摘金。

在全中運保持5連霸不敗的平鎮高中「小天后」朱曼琳，高女62公斤級金牌戰打到第3局，才以6比4驚險打敗大里高中謝依玲、摘下金牌，全場朱曼琳打法被動，氣的教練在場外直吼她的名字，但朱曼琳賽後無奈說：「周五身體就有異樣，有快篩過幸好是流感，本來沒有想下去比賽，但教練覺得選手應該把態度表現出來，最後是吃了克流感再上場。」

110學年全中錦受新冠肺炎疫情影響延到10月舉行，一連6天都讓選手在美倫美奐的PLG新竹街口攻城獅主場新竹縣立體育館舉行，參與人數逾兩千多人，創中華中小學跆拳道聯合總會第3次主辦以來，最多人數的一屆，中華中小學跆拳道聯合總會會長林德昭表示：「承蒙榮譽理事長劉貴雄幫我們爭取了這麼好的場地，許多教練和選手都讚揚這是具有國際級的場地水準，雖然過程難免有些場地和人員的疏失，但整體仍瑕不掩瑜，未來全中錦若能有更多贊助商參與下，會朝獎金制來鼓勵學生，甚至有可能再升級為國際賽。」

繼今年花蓮全中運後，平鎮高中再度於全中錦摘下7金奪男女雙料團體冠軍。（大會提供）