快艇3巨頭里歐納德(Kawhi Leonard)、保羅喬治(Paul George)及沃爾(John Wall)今日面對灰狼的熱身賽一同先發上陣，3人小試身手合拿42分，但快艇最終還是以117比119不敵灰狼，吞下熱身賽首場敗仗。不過最大亮點還是睽違1年半再度於NBA先發的沃爾(John Wall)，不但拿下全隊最高20分，甚至在比賽中上演拿手的背後繞球上籃得分。

2020-21年賽季歷經阿基里斯腱斷裂後的沃爾，還是有著平均每場砍下20分以上的水準，只是已經決定展開重建的火箭，在2021年選秀會選進了榜眼傑倫格林(Jalen Green)，與小凱文波特(Kevin Porter Jr.)組成了更年輕的先發後場組合，在火箭不願意幫助沃爾重返巔峰的情況下，球團宣布直到替其找到新東家之前都不會為火箭出賽，2021-22賽季沃爾的出賽數掛0，也讓他白白浪費了1年的光陰。

上賽季受到傷勢影響的快艇，最終在西區附加賽中接連敗給灰狼及鵜鶘慘遭淘汰，為了補強後衛陣容，快艇選擇在休賽季與剛被火箭買斷的沃爾簽下2年合約，擔任球場上的指揮官。

今日沃爾迎來首次代表快艇先發的機會，他也不負眾望拿出好表現，出賽將近20分鐘以11投5中拿下20分，另有1籃板、3助攻的搶眼成績單，末節沃爾更是拿出堪稱個人招牌的背後繞球，再以左手放進籃框得分，完成這記精彩動作的沃爾也感到驚呼，坐在場邊觀賽的快艇老闆鮑爾默(Steve Ballmer)更是給予拍手鼓勵。

自從前「船長」保羅(Chris Paul)離開後，快艇近年來先發控衛的攻擊力明顯不足，不過在得分能力不俗的沃爾加盟之後，新賽季快艇的戰力有望上升一個檔次。