何宜珊下戲馬上為自己失手向茵芙道歉。（台視提供）

茵芙劇中當小三被抓包。（台視提供）

茵芙在台視《美麗人生 重返榮耀》中飾演的淑瑛，和唐豐飾演的許中信大搞外遇，正宮「心蓮」何宜珊雖然知情，但為了家庭咬牙吞忍，直到父親拿著兩人偷情照片，才引爆她情緒，找小三談判。何宜珊先是賞了茵芙一巴掌，茵芙也不甘示弱打回去，兩人接著扭打在一起，互扯頭髮、對罵，辦公室立刻成為戰場，德馨在一旁想要勸架卻根本使不上力。

在彩排打戲時，都是以借位進行，不過到了正式開拍，何宜珊沒算準距離，一巴掌札實地打在茵芙臉上，發出巨大巴掌聲。當下茵芙、德馨及何宜珊都保持鎮定，繼續拍攝，一次完成後，何宜珊立刻向茵芙道歉，她愧疚地說：「姐對不起！我沒想到距離會抓得這麼剛好，當下就心想死定了！」茵芙則是笑笑反過來安慰她：「沒事啦！還好，我只是對於妳打真的有點嚇到，下次還是先講好再打。」

茵芙為了讓何宜珊好發揮，特別提醒：「我頭髮短，妳不好抓，所以整顆頭妳要抓哪邊都可以！」兩人由於太過專注在表演，連導播喊卡都沒注意，後來還是工作人員提醒才發現，茵芙笑說：「哇！完全沒聽到。」何宜珊是第一次和茵芙對戲，她透露拍攝前晚就很焦慮，沒想到最後不小心真的打了前輩一巴掌，讓她愧疚不已。德馨這場戲專門勸架，她也大讚：「這場是我前所未見精彩的吵架戲，其實我很不會打，要打到這麼流暢很難的，她們倆一次就過，真是太厲害了，佩服！」因為何宜珊打架氣勢十足，立刻獲得了「武將」稱號，工作人員也笑說何宜珊打架會贏，她則幽默自嘲：「是因為我比較大隻吧，用身材壓制。」