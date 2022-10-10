47歲「台灣第一名模」林志玲溫柔的說話方式和亮麗外型受到許多觀眾喜愛，曾岀演過多部經典影視作品，一度曾到日本發展，2019年與日本男團放浪兄弟的AKIRA（黑澤良平）結婚並移居日本，於今年除夕時宣布已誕下兒子；近期林志玲為了新書回台，她難得吐露多年前的墜馬意外，自己曾徘徊在生死邊緣。

林志玲9日參加《剛剛好的優雅》新書分享會，提起多年在大陸拍攝廣告發生的墜馬事件，當時廣告導演提議讓林志玲親自上場，初期拍都沒什麼問題，但拍了一段時間馬兒突然不對勁，向森林暴衝，林志玲當機立斷跳下，「因為我知道如果被牠帶進森林，我可能會體無完膚」。

沒想到跳下來時，林志玲被馬踢了一腳，她形容當下腦筋一片空白，再醒來人已經送到醫院，醫生診斷她胸部6根肋骨骨折，並說要是馬踢的位置再往上一公分，林志玲可能就沒命了，她聽完後反而放心睡著，「我知道我還有希望可以活著」。

林志玲談到墜馬事件的細節。（圖／中時資料照）

林志玲回憶，那段時間她連哭都很少，因為哭了身體會跟著抽蓄，就會產生疼痛感，「我當時唯一的工作，就是讓自己的身體修復，盡快回到我的人生」。當時林志玲因為還是小模，連基本保險也沒有，經紀公司和家人對這次意外有許多討論，認為必須要索賠，重傷的林志玲則用了非常微弱的力氣說：「都不需要，請大家放手，我會自己好起來。」事後林志玲花了4個月休養治療，憑藉驚人意志力康復。