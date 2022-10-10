清水區鰲峰山運動公園10日上午11時30分，發生苦楝樹倒塌的意外，造成一家三口被樹壓傷送醫的意外。（台中市消防局提供）

台中市清水區鰲峰山運動公園，10日近午發生狂風拔樹壓傷一家3人的意外！12歲的柯姓男童與他48歲的爸爸和43的叔叔，分別送往沙鹿光田及梧棲童綜合醫院救治；建設局表示，已派人前往醫院探視慰問，並提供後續協助；現場樹倒部分由維護廠商處理善後，並釐清樹木倒塌原因。

台中市消防局於10日中午11時30分獲報，在清水區鰲海路100號前，鰲峰山運動公園內，一棵苦楝樹疑因風大倒塌，現場分別48歲、43歲的柯姓兄弟，及大哥12歲的兒子受傷；其中48歲柯男現場昏迷，被送往沙鹿光田醫院救治，43歲的柯男與姪子送往梧棲童綜合醫院治療。

光田醫院指出，48歲柯男腦部有出血現象，意識清醒但有失憶情形，檢查發現腦出血，頭骨破裂，暫不需要手術，送至加護病房觀察中。童綜合醫院表示，43歲柯男到院時，意識清楚後腦紅腫疼痛，他左腳掌骨折，住院手術；12歲柯童到院時意識清楚，右手右腳擦挫傷，下午已出院。

海線10日吹起強勁的東北季風！台中氣象站表示，台中10日最大風力在大甲區沿海一帶，平均風力7級、最大陣風9級，清水區風力6級，最大陣風也是9級；中午11時許清水區風力轉強，氣象站不排除因狂風吹倒三層樓高巨樹的可能性。

建設局養工處總工程司蔡孟奇強調，這棵約3層樓高苦楝樹被強風吹倒，外觀生長正常，初步研判應是近期氣候變化，海線地區強陣風吹襲，該樹不堪負荷傾倒，該樹根部是否有受到病蟲害影響將速查明；建設局除派人探視傷者，亦盤查鰲峰山各樹種的安全性。