P.League＋高雄熱身賽「SOUTH賽」10日上演壓軸好戲，由地主高雄鋼鐵人遭遇新竹街口攻城獅，儘管前3節雙方形成互有領先局面，不過攻城獅靠著末節一開始打出13比2小高潮，最後以111比102力挫鋼鐵人，也讓鋼鐵人與新北國王成為今年熱身賽「唯二」全敗球隊。

上半場戰況陷入膠著，儘管地主鋼鐵人有著前役得分掛零，今天上半場就轟20分的鐵米領軍，攻城獅也有阿提諾與朱雲豪內外聯手，打完上半場，攻城獅58比57小幅領先，不過辛巴上半場還剩2分14秒因為抱怨尺度被吹技術犯規。

雙方拉鋸局面直到末節才打破，攻城獅靠著阿提諾、蕭順議、高國豪等人火力，末節一開始打出13比2，轉眼取得100比88的兩位數領先優勢，反觀鋼鐵人末節前6分鐘完全熄火，竟然只有拿到4分，也讓整個局勢完全倒向攻城獅那邊。

阿提諾貢獻攻城獅最高24分，另有12籃板、3助攻，班尼特也拿22分、13籃板，辛巴18分，朱雲豪12分，高國豪11分、6助攻與6籃板；鋼鐵人以鐵米34分最高，表現完全不像前役得分掛零，張伯維15分，釩斯14分，張傑瑋11分、6籃板。