辣個男人來了！許采蓁競總晚會 他同框柯志恩站台助選

前高雄市長韓國瑜今晚將出席已故前高市議長許崑源之女、高雄市議員參選人許采蓁的競選總部成立晚會，這也是韓國瑜回高雄首場公開輔選活動，韓國瑜今（10）日也在臉書發文，除了祝賀國慶日，也對支持者喊出「朋友們我們晚上高雄見！」，而韓國瑜也將與高雄市長參選人柯志恩同框，希望許采蓁能夠傳承前議長許崑源的精神，繼續為民服務發聲。

前高雄市長韓國瑜（前排中）被罷免後，沉潛2年多後，10日晚間重返高雄，為已故前高市議長許崑源之女、高市議員參選人許采蓁（前排右）站台。（柯宗緯攝）

韓國瑜今日晚間重返高雄為許采蓁助選，這也是罷韓後，睽違2年，再度公開在高雄露面。韓要大家市長票投柯志恩再創二次奇蹟，也希望許采蓁能接棒當選議員。韓國瑜先前曾在臉書透露，多年前剛接下高雄市黨部的工作，當時是前議長許崑源伸出第一雙友誼的手，而這次許采蓁的選區，由原先的6席減為5席，讓原先艱難的選情更顯膠著，因此將特地為許采蓁加油打氣。

前高雄市長韓國瑜被罷免後，沉潛2年多後，10日晚間重返高雄，為已故前高市議長許崑源之女、高市議員參選人許采蓁站台，現場支持者擠爆。（柯宗緯攝）

今晚現場紅色塑膠椅座無虛席，人滿到「溢出」道路上，交警、志工忙著維管，韓家軍也再現，昔日韓市府團隊官員包括副市長李四川、新聞局長鄭照新、財政局長李樑堅等人都現身力挺，數千人擠爆會場，也再現經典國旗海畫面。

媒體人趙少康、李四川、柯志恩等人輪番上台助講，韓國瑜直到晚間8時15分現身，全場暴動直喊「韓市長好想你」、「韓市長加油」，韓國瑜也與柯志恩首度對外同框，象徵藍營大團結。

韓國瑜直說，這是全台助講的第一站，感謝6年前許議長的相挺，雖然有人說風涼話，說人走茶涼、船過水無痕，「但我不信，世間有情才溫暖，有愛才偉大」，相信許議長在天上看著一定會很開心，感謝大家照顧采蓁。

韓國瑜也呼籲大家票投柯志恩，若陳其邁連任就很正常，第二天會無聲無息，若讓柯志恩高票當選，肯定會創造高雄二次奇蹟，轟動全台、震撼全世界的華人。

許采蓁過程中憶及父親也頻頻拭淚，她直說，韓國瑜就像父親一樣疼她，「我留著父親的血液，大家說我為何這麼勇敢，因為我是許崑源的女兒，要為大家討公道。」 父親在天上看著我們，希望1126大家相挺、我們很擔心投票率，希望大家相助讓高雄翻轉藍天。