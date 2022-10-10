Cona’s妮娜巧克力推出的粉紅泡泡野餐日打頭陣，精彩表演現場歡笑聲不斷。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長林明溱看到feeling 18及Cona's妮娜巧克力等業者展示出琳瑯滿目商品，趁機採購一番。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

千人擂茶活動在中興新村大操場登場，茶桌如國旗的12道光芒。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

林明溱、許淑華和民眾一同體驗「千人擂茶」，感受客庄獨有的茶香風味。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

大手小手輪流擂茶，尤其是小朋友覺得新奇爭相挑戰。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投世界茶業博覽會暨巧克力咖啡節開幕遇雙十連假，3天已吸引超過16萬人次造訪。10日「粉紅泡泡野餐日」孩子嗨翻天，南投縣長林明溱加碼大請客，參加小朋友都能免費享用冰淇淋，開心大喊：「謝謝縣長爺爺。」接著林明溱、立委許淑華也和民眾一同體驗「千人擂茶」，感受客庄獨有、濃郁的茶香風味。

南投巧咖節的品牌主題野餐日，以Cona’s妮娜巧克力推出的粉紅泡泡野餐日打頭陣，除了贈送冰淇淋給身穿粉紅上衣的報名野餐者，現場還有魔術師、小丑帶來有趣又精彩的表演，讓小朋友個個看得目不轉睛，現場歡笑聲不斷。

千人擂茶活動則在中興新村大操場登場，茶桌如國旗的12道光芒般散開，也象徵歡慶國慶。林明溱、許淑華等人和民眾，在老師指導下依序依喜好加入茶葉、玄米、芝麻等穀物放進擂缽裡，大手小手輪流轉動擂棒擂茶，尤其是小朋友覺得新奇爭相挑戰。

參加擂茶體驗的一家人，有的父母負責拍照錄影，讓孩子獨自體驗擂茶，也有的全家分工合作，有人倒材料、有人負責研磨，最後加熱水拌勻即完成茶飲。參加活動的朱小妹說，她第1次喝擂茶，覺得比一般的茶好喝，因為茶有點苦，不過擂茶加了很多穀物苦中帶甜。

林明溱說，千人擂茶也是茶博相當受歡迎的活動之一，擂茶為客家傳統茶飲，能生津止渴、消痰化氣，透過驗製作擂茶，讓更多人認識客家文化，藉此行銷客庄。台灣目前農產外銷量減少，茶博會 3天已吸引超過16萬人次造訪，透過茶博會行銷各式南投好茶及農特產。