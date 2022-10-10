引發爭議的董楊懇親酒(中)與當年同樣瓶型規格的「金門紀念酒」(右)，採購價每瓶還比市價貴出27元，楊鎮浯無奈的說，這會是「圖利」嗎？(于家麒攝)

記者會中提供金門地區批售與黑松公司客製董楊懇親酒價格比較圖，讓鄉親公評(圖／楊鎮浯競選辦公室提供)

楊鎮浯拿出當年董楊宗親會訂購1200瓶懇親酒的匯款單，說明最終的採購成本(于家麒攝)

金門縣長楊鎮浯的父親楊肅元日前遭網媒爆料以特權低價買酒案，在金酒公司說明後仍風波不斷，於社群軟體持續發酵且越演越烈；因不忍家人無辜遭受波及、抹黑金酒公司，楊鎮浯於今(10)日下午5點臨時召開記者會及網路直播說明整起購酒案始末，呼籲對手「直球對決」，不要躲在網軍背後，一起站出來接受鄉親的檢驗。

楊鎮浯說明，民眾想要客製化訂購金酒公司陶瓷主題酒的部份，都可直接與金酒業務部門洽詢；而玻璃瓶裝的部份，就是以總經銷為對口，且先前已有許多購製的案例。而此次董楊宗親會在2019年訂購的懇親酒，即是向金酒台灣50度以上的總代理-黑松公司價購，而當年同樣瓶型規格的「金門紀念酒」末端零售價為380元，但董楊宗親會最終的採購成本卻是407元，每瓶還比市價貴出27元，楊鎮浯無奈的說，這會是「圖利」嗎？圖利圖到自己買到更貴的酒？

楊鎮浯強調，金酒公司因為此事也在第一時間召開記者會明確說明，各大媒體也都有相關的報導，但對手仍以1450模式的選舉操弄手法，仍然以錯誤的訊息持續的來擾亂鄉親，這也是他要親自上線來向鄉親說明的原因。

楊鎮浯也提到，因為自己的參與政治，家人已經非常謹言與低調，然而此次有心人因為選舉私利，為了特定目的，以不實的訊息與手段，不僅波及無辜的家人，抹黑金酒公司，更可惡的是傷害了全體金門人的情感。

記者會的最後，楊鎮浯也氣忿的直指最主要對手陳福海，要求陳福海應該更坦然的來面對鄉親的檢驗，而不是在1450及耳語部隊的掩護下，有如世外高人般的獨善其身，似乎在每次犯了錯，傷害了金門後，都在一句反省認錯悔過中消失殆盡，而且一再重複上演，楊鎮浯提醒，不應低估金門鄉親的智慧，大家都應該以正面的態度，與鄉親一起走對的路。

對此，陳福海陣營僅簡短的回應：對於選舉始終秉持著「正面選舉、寧靜革新」的信念，不抹黑、不造謠、不製造假訊息。