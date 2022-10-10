桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬晚間出席行程，鄭文燦批評，國民黨對手張善政8年來沒幫桃園什麼事情。任職行政院副院長、院長期間，唯一一次鐵路地下化也要桃園負擔多數，「這8年交白卷」。

鄭文燦說，桃園8年增加21萬多人，是很多人的夢想之地，人多就有很多需求，新的學校、更多教室，親子、共融公園要更多，呼籲大家繼續支持民進黨。鄭文燦也說，鄭運鵬對桃園有感情，對手張善政對桃園不了解，這8年交白卷。鄭文燦說，他在行政院副院長、院長任期當中，沒幫過桃園什麼事情。有次說幫桃園鐵路地下化，他發文給市府，稱中央出199億，剩下800多億桃園出。鄭文燦質疑，鐵路又不是只有桃園人搭，甚至說如果行政院不支持，去下跪也可以。後來蔡總統上任，在鄭運鵬協調下終於定案、動工。

鄭運鵬提出兒童樂園、健康樂活村、自媒體中心等政見。鄭運鵬也呼籲，讓運轉8年變成感動8年。