女藝人小禎（胡盈禎）近日在社群平台PO與星友佩甄、關穎、王思佳聚餐的照片，未料竟被Ella（陳嘉樺）的母親留言問：「小禎不是人妖吧？」引發網怒；對此，Ella感到非常生氣，緊急代替母親向小禎公開道歉。

小禎5日在臉書上傳與佩甄、關穎、王思佳在日式餐廳吃飯的合照，一字排開各有各的美，尤其是173公分的小禎，大方露出一雙修長的美腿，膚色也相當健康，整個人閃閃發亮，但卻被一名網友留言問：「小禎應該不是人妖吧？」

不少網友認為這句話帶有貶義，紛紛跳出來為小禎說話，並點開該名網友的臉書頁面，赫然發現竟是大明星Ella的母親，驚呼：「虧你是Ella陳嘉樺的媽媽，竟然說出這樣的話，已幫你截圖，別以為之後刪文就沒事」，Ella母親發現失言，昨（9日）把留言改為「小禎很抱歉」。

根據《三立新聞網》報導，Ella透過經紀公司勁樺娛樂向小禎道歉，也向媽媽表達憤怒，希望身為長輩或公眾人物能謹言慎行，「對小禎造成困擾，我再次鄭重道歉，也私下與小禎聯繫上，並表達歉意，謝謝她的體諒跟包容。」