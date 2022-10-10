作為彼此開幕戰的對手，湖人今日在熱身賽碰頭勇士，「紫金軍團」三巨頭中僅有安東尼戴維斯(Anthony Davis)出賽，他狂轟全場最高28分，帶領湖人以124比111終結連敗窘境，除了安東尼戴維斯打出統治力表現之外，湖人新秀萊恩(Matt Ryan)單場貢獻6記三分球，也是球隊拿下勝利的一大功臣。

對於湖人球迷來說，萊恩這個名字很陌生，他在2020年參加選秀會沒有獲得球隊青睞，為了維持生計，萊恩曾經在墓園工作，也擔任DoorDash(美國外送平台)及Uber Eats「吳柏毅」的外送員，不久後萊恩獲得了在發展聯盟出賽的機會，力求登上NBA的舞台。

最終萊恩成功在上賽季與塞爾提克簽下雙向合約，不過該季只出賽1場對上灰熊的比賽，萊恩出賽5分鐘內的5次出手全在三分線外，只進1球攻下3分，萊恩最後也沒能在季後賽中亮相。

陣容缺少優秀射手的湖人，休賽季也以無保障合約簽下萊恩，期待他能展現能力替自己爭得開季15人名單，今日對陣勇士的熱身賽中，萊恩9次出手又通通都是在三分線外，不過這次他拿出準度，單場轟進6顆三分球，比起勇士射手柯瑞(Stephen Curry)、普爾(Jordan Poole)加起來的5顆還要多，另外萊恩還有2顆罰球進帳，拿下全隊第3高的20分。

有趣的是，萊恩出賽4場熱身賽的28次出手當中，只有2次是兩分球出手，未來可能將朝著純射手的方向發展，不過這僅僅只是1場比賽而已，萊恩還需要拿出更精采的表現來吸引湖人高層的注意。