今天清晨烏克蘭境內多處遭飛彈襲擊，又以首都基輔的舍甫琴科區（Shevchenko）人口最為密集，傷亡慘重。與此同時，包括中、西部城市利維夫（Lviv）、第聶伯羅（Dnipro）也接連傳出爆炸聲。稍早普丁終於回應，認了這是對克赤大橋的嚴厲報復。

Putin presents strikes on ordinary Ukrainians and infrastructure that gives homes electricity and heat as ‘Russia demands action’ moment. “Impossible not to respond” after Crimean Bridge, he claims. Transparent that main audience for strikes are nationalist critics at home. pic.twitter.com/btzifcQZsP — Andrew Roth (@Andrew__Roth) October 10, 2022

綜合CNN、《紐時》報導，俄羅斯總統普丁稍早現身鏡頭前發表全國演說，一開場就神情嚴肅，表示「幾天前克里米亞大橋爆炸案的幕後策畫者即是烏克蘭，為了破壞俄羅斯的重要基礎建設，這是一次恐怖攻擊…」

接著話鋒一轉，強調今天上午對烏克蘭境內能源、通訊、軍事設備發射遠程飛彈，以此報復克里米亞大橋案。

如果未來還有類似報復動作，不排除做出更猛烈的回應，破壞力以及規模將與俄羅斯的攻擊雷同。

此外，路透社報導，長期支持普丁的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今天表示，2國將部署聯合部隊，來應對西部地區緊張情勢，稱已於2天前開始著手，顯然是在克里米亞大橋爆炸後所採取的行動；此前烏克蘭國防情報局（GUR）曾表示，俄羅斯開始逼迫親密小弟大膽參戰。