今天清晨烏克蘭境內多處遭飛彈襲擊，又以首都基輔的舍甫琴科區（Shevchenko）人口最為密集，傷亡慘重。與此同時，包括中、西部城市利維夫（Lviv）、第聶伯羅（Dnipro）也接連傳出爆炸聲。稍早普丁終於回應，認了這是對克赤大橋的嚴厲報復。
綜合CNN、《紐時》報導，俄羅斯總統普丁稍早現身鏡頭前發表全國演說，一開場就神情嚴肅，表示「幾天前克里米亞大橋爆炸案的幕後策畫者即是烏克蘭，為了破壞俄羅斯的重要基礎建設，這是一次恐怖攻擊…」
接著話鋒一轉，強調今天上午對烏克蘭境內能源、通訊、軍事設備發射遠程飛彈，以此報復克里米亞大橋案。
如果未來還有類似報復動作，不排除做出更猛烈的回應，破壞力以及規模將與俄羅斯的攻擊雷同。
此外，路透社報導，長期支持普丁的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今天表示，2國將部署聯合部隊，來應對西部地區緊張情勢，稱已於2天前開始著手，顯然是在克里米亞大橋爆炸後所採取的行動；此前烏克蘭國防情報局（GUR）曾表示，俄羅斯開始逼迫親密小弟大膽參戰。
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