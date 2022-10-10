桃園雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「電豹女」10日來到樂天桃園棒球場火辣踢館，參與樂天桃猿主題周「辣酷甜趴」，不僅帶來性感開場舞蹈，還在5局中場火辣Battle樂天女孩，勁爆熱舞掀起全場高潮。

電豹女首次在棒球場亮相，由8位電豹女學姐儀諪、Wendy、語萱、小楓、吉拿、諺諺、筱緹、安汝之外，帶領今年新加入電豹女的4位學妹草莓、芸綺、紹頤、Jasmine，一共12位女孩踏上棒球場，不畏涼風，穿著火辣、露出小蠻腰，帶來性感熱舞。

首次站上棒球應援台的電豹女們，大呼太好玩啦！光是一個半局就有好幾種不同舞曲，隨著比賽高潮嗨翻天，感受與籃球賽完全不同的應援氣氛。

儀諪及筱緹透露：「之前都在室內籃球場跳舞，今天第一次在這麼大的球場、面對上千名球迷，原本上場前心情非常緊張，但一上場竟然聽到粉絲大喊自己的名字，實在太興奮了！熟悉感又回來了！」

T1職籃聯盟新賽季即將開打，桃園雲豹啦啦隊電豹女將在11月19日、11月20日兩天於桃園雲豹職籃隊主場以全新面貌、全新舞風與球迷、粉絲們見面，歡迎大家屆時進場一起為桃園雲豹加油。