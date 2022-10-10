婦聯會今天（10日）下午舉行國慶音樂會，表達愛國之情。婦聯會主委雷倩表示，台灣在中華民國的歷史中有極為獨特的地位，建立台灣奇蹟的歷史不能被竄改，更不能被遺忘。

婦聯會舉辦的國慶音樂會共歷時2小時，吸引了300多位愛國人士與外賓，包括胡為真、伍世文、耿繼文、南非聯絡辦事處安德漢代表等國際友人，齊聚在台北市美齡樓大禮堂。音樂會在唱國歌後，婦聯會主任委員雷倩致詞時說：台灣在中華民國的歷史中有極為獨特的地位，從支持國父推翻滿清，到割讓給日本之後台灣志士全省反抗，到光復後集各省之菁英戮力建設，共同建立台灣奇蹟，這段歷史不應被磨滅或竄改，更不能被遺忘。

音樂會在流暢的程序中進行，包括演唱軍威豪情、國樂喧騰賀國慶、抗戰心聲、經典民歌等各類歌曲，最後在愛國歌曲齊聲高唱中，大家熱烈揮舞著國旗，把「勇士進行曲」、「夜襲」、「誰都不能欺侮他」同聲合唱，愛國之情揚抑全場。