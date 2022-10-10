「阿甯咕劇團」首發親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA～》，強調藉由孩子的闖禍來培養他們的創造力與收拾力，音樂人林隆璇也分享兒時透過闖禍發現自己富有創造力過程，他笑說，「我想了半天，兒子林亭翰好像是一個安全小孩，似乎沒什麼闖禍的事跡，我自己可能有。」他看到阿甯咕闖禍不禁想到自己小時候是一個凡事非常好奇的小孩，當時並不覺得自己闖禍，但是爸媽都覺得怎麼會有這麼奇怪的小孩。

林隆璇回憶起一次外公騎腳踏車載他，他看到腳踏車後輪轉動相當有趣，不禁想如果把東西放進去不知道會怎麼樣，於是他左思右想，認為最方便的就是把自己的腳放進去，心想這樣可以很快地得到答案，「後來結局就是我跟外公差點翻車，然後我整個腳趾頭不停流血」。

林隆璇兒時闖禍事跡不只一件，他有一次看到訂書針釘下去竟然可以把紙張釘起來，覺得實在太神奇，心想「如果釘書針定在我的大拇指一樣可以有這個效果嗎？」為了滿足好奇心，於是把釘書針釘了大拇指，果然鮮血直流，「我父母經常都覺得我很笨，對常人的確真的很不可思議，但是我就是這麼身體力行地去實驗我的創造力」。

林隆璇的創造力也造就他創作能量，最終他被伯樂福茂唱片看見，進而創作出〈白天不懂夜的黑〉、〈你那麼愛她〉、〈流言〉、〈為愛往前飛〉等經典歌曲，累積至今已創作超過1000首膾炙人口的歌曲。《阿甯咕又闖禍了YA～》劇中也有許多豐富的音樂元素，阿甯咕在與爸爸攜手打怪過成中，最大的秘密武器就是他手上的電吉他，透過他創造的音樂的旋律與傳唱，是他能打到怪獸的秘密武器，劇情相當逗趣。