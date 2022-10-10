蔡英文總統今天上午發表雙十國慶講話，提到台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式，沒有妥協的空間。大陸國台辦發言人馬曉光晚間發布「答記者問」回應，這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸「威脅」，推卸破壞兩岸關係、危害台海和平穩定的責任，極力貼靠外部勢力壯膽，強化「以武謀獨」，企圖繼續誤導島內民意，欺騙世人。

馬曉光表示，眾所周知，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是當前台海局勢緊張動蕩的根源。大陸堅決開展反分裂反干涉鬥爭，是維護國家主權和領土完整、維護兩岸同胞根本利益、維護台海和平穩定的正當正義之舉。

馬曉光重申，台灣問題的本質是中國內政，兩岸關係的本質是大陸和台灣同屬一個中國。民進黨當局顛倒黑白、混淆視聽，編造所謂「民主自由」的虛假敘事，對內欺騙民眾，對外貼靠外部勢力，掩蓋不了其破壞兩岸同屬一個中國、分裂國家的行徑和本質。

馬曉光強調，大陸尊重台灣同胞的社會制度和生活方式，兩岸和平統一後，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。制度不同不是分裂的藉口，更不是統一的障礙。

馬曉光表示，大陸打擊遏制「台獨」，不是針對廣大台灣同胞。民進黨當局依靠外部勢力延續自己的政治生命，極力鼓譟「以武謀獨」為自已壯膽，並企圖裹挾台灣同胞充當「炮灰」、走向謀「獨」挑釁的深淵，完全是為了一黨之私。

馬曉光重申，大陸一貫主張通過平等協商改善與發展兩岸關係。體現一個中國原則的「九二共識」就是兩岸相互尊重、平等協商、維護台海和平的政治基礎。民進黨當局否定「九二共識」，一手關閉了兩岸平等協商的大門，又企圖將「兩國論」立場強加於兩岸協商，說明他們根本就沒有緩和當前台海緊張局勢，以對話化解分歧的誠意。

馬曉光表示，大陸正告民進黨當局，「台獨」是絕路，外人靠不住。只有回到「九二共識」 的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通，兩岸關係才能和平穩定發展，才是真正造福於廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞認清利和害、明辯是與非，站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力千涉，積極投身兩岸各領域交流合作，共創統一和民族復興美好未來。