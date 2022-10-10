台北101晚間慶雙十 28字點燈祝福 20:252022/10/10 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北101今（10日）晚間點燈表達對國慶敬賀之意。（台北101提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北101今（10日）晚間點燈表達對國慶敬賀之意。（台北101提供） 今（10日）天是雙十國慶日，台北101表示，為表達對國慶敬賀之意，於今（10日）晚間18:30至22:00點燈打字。 點燈文字如下：「自由台灣」、「美麗之島」、「民主國度」、「堅韌前行」、「全民齊心」、「歡慶國慶」、「生日快樂」。 白河十七戶南天宮信徒感謝神明 雙十慨獻十兩金牌 響應國慶焰火在嘉義 大林鎮睽違20年辦國慶升旗 111年雙十國慶升旗 盧秀燕：充滿驕傲與光榮感 #點燈 #台北101 #齊心 #敬賀 #國慶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國慶連假朝天宮逾10萬人潮 店家：應可嘗試解封了 17:142022/10/10 生活 北市動物園、兒童新樂園推優惠 國慶寶寶免費玩 12:342022/10/10 政治 蘇恆批蔡英文國慶文告：內容充滿謊言 19:022022/10/10 政治 國旗屋國慶升旗典禮 逾4萬面國旗飄揚 16:532022/10/10 生活 林口國慶典禮國旗海飄揚湧三千人 林口阿姨：太感動 11:192022/10/10 生活 議員綁千面國旗賀國慶 找回「青天白日滿地紅」 15:412022/10/10 生活 雙十寶寶報到！苗栗喜迎3位國慶寶寶 16:002022/10/10 寶島 國慶主題被疑「賣亡國感」 林佳龍批藍營活在過去 10:572022/10/10 政治 時論廣場》國慶鼓勵民防 火上澆油（蘇泳霖） 19:312022/10/10 時論廣場 中美交惡 總統國慶演說益趨強硬 04:102022/10/10 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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