台北101今（10日）晚間點燈表達對國慶敬賀之意。（台北101提供）

今（10日）天是雙十國慶日，台北101表示，為表達對國慶敬賀之意，於今（10日）晚間18:30至22:00點燈打字。

點燈文字如下：「自由台灣」、「美麗之島」、「民主國度」、「堅韌前行」、「全民齊心」、「歡慶國慶」、「生日快樂」。