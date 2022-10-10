台北101今（10日）晚間點燈表達對國慶敬賀之意。（台北101提供）
台北101今（10日）晚間點燈表達對國慶敬賀之意。（台北101提供）

今（10日）天是雙十國慶日，台北101表示，為表達對國慶敬賀之意，於今（10日）晚間18:30至22:00點燈打字。

點燈文字如下：「自由台灣」、「美麗之島」、「民主國度」、「堅韌前行」、「全民齊心」、「歡慶國慶」、「生日快樂」。

白河十七戶南天宮信徒感謝神明 雙十慨獻十兩金牌
響應國慶焰火在嘉義 大林鎮睽違20年辦國慶升旗
111年雙十國慶升旗 盧秀燕：充滿驕傲與光榮感
#點燈 #台北101 #齊心 #敬賀 #國慶