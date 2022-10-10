深謀遠慮？新竹市長選戰愈演愈烈，民眾黨候選人高虹安近日遭綠營狂轟猛炸抹黑，反而聲勢拉開差距，將民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁甩在後面。國民黨新北市議員葉元之今(10日)在《新聞大白話》節目指出，民進黨明知道愈打高虹安聲勢愈高，打不下來還要打的原因，可能是要讓柯文哲有一個據點，造成2024選總統時藍白分裂局面，好讓民進黨總統候選人可以躺著選。

葉元之表示，高虹安現在是愈打聲勢愈高，可是那為什麼民進黨還是要一直打呢？就是民進黨明明就已經知道說，打高虹安，她打不下來啊。高虹安現在就是吸了很多我們國民黨的票，然後林耕仁被邊緣化，所以當新竹(市)棄林耕仁保高虹安的時候，沈慧虹根本就不可能選上！

「可是民進黨還是要打！很怪吧？很怪吧？我在想說啦，它是不是就是希望高虹安選上？這是我的陰謀論。」葉元之認為，民進黨寧願讓高虹安選上，然後柯文哲可以有一個據點，柯文哲(要)選總統，藍白會分裂，所以當藍白兩組組合出現的時候，民進黨又可以躺在那邊慢慢選。

主持人陳諺瑩問：「埋這麼深？」葉元之說，不知道(民進黨)是不是希望柯文哲聲勢可以高一點，不然為什麼這樣（愈打高虹安聲勢愈高，還要打）？真的很奇怪。