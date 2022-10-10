自從美國眾議院議長裴洛西8月訪台，兩岸情勢即處於緊張狀態，台積電創辦人張忠謀今（10）日接受美國CBS電視台《60分鐘》專訪時指出，「我認為他們會節制不攻打台灣」，但如果發生戰爭，「台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」。

自從美國眾議院議長裴洛西8月訪台，兩岸情勢即處於緊張狀態，總統蔡英文今（10）日在國慶演說中特別呼籲北京當局不要誤判，兵戎相見絕不是兩岸選項，並強調願意和北京當局尋找雙方可接受維持台海和平穩定的方法。

去年3月時任美軍印太司令部司令戴維森認為大陸可能在2027年攻台，不過，美國國防部長奧斯汀認為大陸不會立即入侵台灣，但試圖用軍事力量建立新常態。

台積電創辦人張忠謀今（10）日接受美國CBS電視台《60分鐘》專訪時指出，「也許是敝公司供應很多晶片給世界，或許有人會克制、不動武，如果首要目標是經濟福祉，我認為他們會節制不攻打台灣」。

節目特派員史塔爾（Lesley Stahl）進一步詢問，假若中國大陸真的攻台，並把台積電國營化，該怎麼辦？對此，張忠謀說，「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」。