女星李妍憬（原名李妍瑾）16歲時就因亮麗外表當上廣告模特兒，後來曾參加多個選美比賽都獲得佳績，以選美佳麗身份進入演藝圈，近年她逐漸淡出演藝圈，改開公司直播帶貨，但仍然會透過社群平台和粉絲互動。李妍憬近日分享與媽媽的聊天對話，沒想到對方在電話中哭訴「不如一隻狗」，讓她感到傻眼。

李妍憬今（10）日分享與媽媽聊天、視訊的圖片，對話紀錄中她傳了一張與愛犬Bibo躺在床上的照片，並表示：「女兒與孫子。」沒過多久媽媽就打電話來，李妍憬透露視訊時媽媽哭了，認為自己不如一隻狗，哭訴：「妳這麼潔癖的人床都不給我碰，竟然跟狗睡，Bibo尿床妳還說牠不是故意的⋯」。

李妍憬則和媽媽開玩笑：「妳這麼會演，幹嘛不當演員？」結果對方打悲情牌回：「沒人找我演！」李妍憬無奈直呼：「養你花比較多錢好嗎」，並主動幫媽媽尋求表演機會：「八點檔有沒有需要愛裝、愛靠邀的媽媽，我覺得我媽可以客串一下。」照片中可以看到李媽媽舉手抹眼淚，似乎哭得很難過的樣子。

逗趣母女互動引來網友留言：「媽媽跟狗都可以照顧好啊～真的狗是好狗命。媽媽苦命啊～」、「媽媽演技派的，加油」、「媽咪比較像是女鵝」、「我爸媽也常常跟狗吃醋，可是狗狗什麼事都不用做就是很療癒啊，可愛就是正義！」、「妳媽媽太會演！」、「丟一隻貓給妳媽咪養就會改觀了」。