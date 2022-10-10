藝人「KID」林柏昇旗下的野人火鍋新竹店近日出包，遭消費者爆料選購日本A5和牛時，店家送上只是油脂的邊角料，且類似狀況不只一次。KID為此道歉，宣布新竹野人火鍋店即日起退回試營運模式。不過「試營運」3字卻引發網友熱烈討論，質疑店員扣薪水還是消費有打折？還是因為是試營運，所以店家出包「我就爛」沒差？

一位網友近日分享在野人火鍋新竹店的消費經驗，表示他點了店內最貴的A5日本和牛背脊肉還加量一倍，沒想到店員卻送上滿是油脂的邊角料，反映之後送上新的一盤，只有上方的和牛換成油花均勻一些的肉片，二度反映後，店員才拿出正常水準的肉片，但他已不想繼續吃火鍋。雖然最後獲得免單，但他在個人IG評論完，店家卻在道歉後封鎖他，讓他直呼店家根本是把客人當傻子。

一名消費者在野人火鍋點了日本A5和牛，店員兩度送上滿是油脂的邊角料，第三次才送上正常水準的肉盤，但消費者已決定不吃離開。（翻攝自臉書新竹爆料公社）

KID在臉書粉專發文表示，這幾年來他和伙伴用心經營野人品牌，每次出包或是有粉絲建議，他除了親自轉發到各店改進處理外，也會想辦法加強員工訓練或是與主管的溝通。KID強調，自己很尊重內外場每一人，他只是站在前面宣傳或者被釘爆的那個目標，未來仍會扛到底，不過既然他有話語權，「我也直接宣布新竹野人火鍋店從今天開始退回試營運模式，在服務沒有達到總店標準前，將維持這個決定！」

不過對於「試營運」3字，許多網友並不買單，紛紛回應「退回試營運就是讓員工有犯錯的權力，既然總店職能這麼好，何不關店請員工回總店加強訓練在出來服務客人」、「試營運不知道是什麼新的道歉模式，彷彿很厲害，但卻不痛不癢」、「所以試營運不用付錢嗎？還是說到時候員工出錯，就可以直接合理的跟客戶說『不好意思，我們試營運，所以出錯是合理的，錢還是得付喔！』」

有內行人則說明試營運的意思，「嚴格來說就是如果加盟店，如果在合約的時間內、營運的條件沒有到達直營店的要求，可以把野人的許可權收回並取消合作！」但仍有網友無法接受，認為「試營運」只是對總公司有利、對消費者並無保障，遑論是此事爆發前未反映的消費者，「最後一句是，沒達到總店標準將持續維持，完全沒有懲罰性質啊」，在PTT也引發熱烈討論。