伊朗的「反頭巾抗爭」進入第4個星期，伊政當局的鎮壓行動也愈發嚴重，德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)呼籲，歐盟應該對伊朗政府的暴力鎮壓，發動制裁行動，包括凍結資產、入境禁令等。

BBC報導，貝爾伯克說，「是非對錯很很明顯，那些在街上毆打婦女和女孩，以及抗議者的人，是站在歷史的錯誤一邊。」

歐盟外長將會展開討論，預計在10月17日，就貝爾伯克的意見作出集體決定。

巴爾伯克在接受德國報紙採訪時明確聲援這場反面紗抗爭，她說：「只想自由生活的人們是無罪的，我們支持妳們，請堅持下去。」

9月16日，22歲的伊朗庫德族女子瑪莎•阿米尼(Mahsa Amini)在上班路上遇到道德警察，稱她沒有把頭巾戴好而發生爭執，棍棒重擊她的頭部而昏迷，送醫救治仍然去世，引發全國各地的示威活動。

抗爭持續在城市與村鎮中擴大，已擴散至伊朗全國，同時伊朗的鎮壓也變得強烈。總部設在挪威的伊朗人權組織表示，自抗爭開始以來，至少有185人在當局的鎮壓中死亡，其中包括19名兒童。伊朗官方媒體稱，伊斯蘭革命衛隊、警察和安全部隊也有20名成員被打死。

這場抗爭是1979年何梅尼宗教革命以來，伊朗神權政府最大的衝擊，愈多愈多的伊朗年輕人表態反抗神權體制，德黑蘭一所大學的女學生，在總統萊西(Seyed Ebrahim Raisi)訪問時高呼「滾蛋」。星期六，還發生伊朗國家電視頻道遭到駭客攻擊，畫面出現了一個面具客，隨後是伊朗最高神權領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的形象被火焰包圍。